Disney, ABD telif hakları yasaları nedeniyle 2024'te ikonik karakter Mickey Mouse'un haklarını kaybedebilir. Bu da karakterin kamu malı haline gelmesini sağlayabilir.

Walt Disney tarafından yaratılan Mickey Mouse, ilk olarak 1928 yılında ortaya çıkmıştı. Bu karakter, zamanla tüm dünyada tanınır hâle gelerek milyonlarca insanın çocukluğunda önemli yer edinmişti. Birçok farklı yapımla karşımıza çıkan Mickey Mouse ayrıca, bu süreç içerisinde Disney’in sembollerinden biri hâline de gelmişti.

Şimdi ise gelen haberler, bu ikonik karakter ile ilgili önümüzdeki zamanlarda önemli bir gelişme yaşanabileceğini ortaya koydu. Buna göre Disney, kendisiyle özdeşleşen Mickey Mouse’un haklarını önümüzdeki yıl kaybedebilir.

Mickey Mouse, 2024'te kamu malı hâline gelebilir

Amerika Birleşik Devletleri’nin telif hakkı yasasının bir sonucu olarak Disney’in Mickey Mouse’un haklarını 95 yılın ardından kaybedebileceği belirtildi. Bu da popüler karakterin 2024 yılından itibaren kamu malı hâline gelebileceğini; yani artık şirket dışında farklı yapımlarda kullanılabileceğini ortaya koydu. Yasalar, telif haklarının 95 yıl boyunca geçerli olduğunu belirtiyor.

Ancak karakterin yıllar boyunca birçok farklı şekilde karşımıza çıktığını görmüştük. The Guardian’a göre uzmanlar, şirketin orijinal Mickey Mouse’un haklarını kaybedeceğini; ancak karakterin farklı varyasyonlarının haklarını 95 yıl dolana kadar elinde tutabileceği ifade etti.

Disney daha önce de oldukça popüler bir karakterin haklarını kaybetmişti. Çoğumuzun çocukluğunda önemli bir yer edinen Winnie the Pooh, 2022 yılında kamu malı hâline gelmişti. Bunun ardından karakterin bir korku filminde bile yer alacağı görülmüştü.