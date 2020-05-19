Microsoft, Ignite 2019’da tanıttığı Azure Quantum’u sınırlı önizlemeye açtığını duyurdu. Yaşanan bu gelişmeyle birlikte az sayıdaki ortak ve müşteriler, Azure Quantum’a erişme şansı yakalayacak.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, bugün yaptığı duyuruda kuantum hesaplamaya başlamak isteyen geliştiriciler için ortak merkezli kuantum hesaplama platformu Azure Quantum’un şu an sınırlı önizlemede olduğunu açıkladı.

İlk olarak Microsoft Ignite 2019’da duyurulan Azure Quantum; IonQ, Honeywell, QCI ve Microsoft gibi şirketlerden donanımları; 1 QBit gibi şirketlerden servisleri ve Azure bulutunun klasik hesaplama yeteneklerini bir araya getiriyor. Microsoft, Azure Quantum’u sınırlı önizlemeye taşımasıyla birlikte servisini seçilmiş ortaklara ve müşterilere açmış oldu.

Azure Quantum:

Henüz şu aşamada kuantum hesaplamanın herhangi bir iş için vazgeçilmez bir kabiliyete sahip olduğunu söylememiz pek mümkün değil ancak artık gelişmelerin çok hızlı bir şekilde gerçekleştiği ve teknolojinin birkaç sene içerisinde olgunluk noktasına eriştiğinde ne kadar güçlü olduğu düşünülünce, birçok uzman şu an başlamanın en doğrusu olduğunu söylüyor.

Özellikle şu an başlanacak olması kuantum bilgisayarların klasik bilgisayarlardan ne kadar farklı olduğu ve geliştiricilerin bir şeyler geliştirmesinin ne kadar süreceği göz önüne alındığında daha da önem kazanıyor. Microsoft, Ignite etkinliğinde Quantum Development Kit’ini derleyiciler ve simülatörlere açmıştı.

Microsoft, Azure Quantum ile birlikte rakiplerine göre daha farklı bir yaklaşım benimsiyor. Şirket, ayrıca kendi kuantum donanımı çabalarında henüz uygulanabilir noktaya erişemediği için farklı kuantum donanımı şirketleriyle iş birliği yapıyor.

Yukarıda da söylediğimiz gibi şirket, makinesinin çekirdeğinde farklı bir tür qubit kullanarak IBM ya da Rigetti gibi şirketlere göre daha farklı bir yaklaşım benimsemiş oluyor. Şu an şirketin çalışan bir qubit sistemi bulunmuyor ya da varsa dahi bu konuyla ilgili bir açıklama yapılmış değil.