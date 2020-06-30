Dünyanın en büyük lastik üreticilerinden Bridgestone, trafik kazası riskini önemli ölçüde azaltabilecek bir lastik hasarı tespit sistemi geliştirmek için ABD merkezli yazılım devi Microsoft ile iş birliği yaptı.

Bridgestone ve Microsoft’un ortaklaşa geliştirdiği yeni Lastik Hasar İzleme Sistemi (TDMS), ön ve arka lastiklerin bir çarpma sonucu hasar alıp almadığını tespit edebiliyor ve gerçek zamanlı olarak sürücüyü bilgilendiriyor. Böylece sürücünün karşı karşıya kalabileceği tehlikeleri ortadan kaldırmış oluyor.

Sistem, Microsoft'un Connected Vehicle Platform (MCVP) adındaki servisinin yanı sıra araca takılmış sensörlerden gelen verileri kullanıyor ve lastik yüzeyindeki sorunları algoritmalar sayesinde tespit edebiliyor.

TDMS, hasarın ne zaman ve nerede meydana geldiğini tespit edebildiğinden, karayolu bakım kuruluşlarına, sürücüler için risk oluşturan çukurlar veya diğer tehlikeler hakkında bilgi vermek için de kullanılabilir. Bridgestone, söz konusu teknolojinin, özellikle gelecekte yaygınlaşacağı öngörülen otonom araçlar için yararlı olacağını söylüyor.

Bridgestone, piyasada başka bir eşdeğer izleme sistemi olmadığını ve en yakın alternatiflerin araca takılması için ek donanım gerektirdiğini belirtiyor. Lastik basıncı izleme sistemleri, 2012'den bu yana tüm yeni otomobiller için zorunlu bir özellik, ancak bu sistemler sadece basınç değişimlerini tespit edebiliyor. Dolayısıyla Bridgestone'un yeni teknolojisi çok daha faydalı ve işlevsel bir çözüm sunuyor.

Japonya merkezli şirket, lastik hasarının, araba kazalarının yüzde 30'unda etken faktör olduğuna dikkat çekiyor. Bridgestone’a göre lastiklerin hasar görmesi, tekerleklerin yanı sıra süspansiyon ve direksiyon bileşenlerine de büyük bir zarar verme riski taşıyor.

TDMS, otonom işlevler için MCVP platformunu kullanan tüm otomobil üreticileri tarafından kullanılabilecek. Örneğin; Alman devi Volkswagen, kendi 'Automotive Cloud' dijital altyapısında temel olarak MCVP'yi kullanıyor.

Bridgestone EMEA (Avrupa, Ortadoğu ve Afrika) CEO'su ve başkanı Laurent Dartoux, “Dijitalleşme, bugün Bridgestone'da yaptığımız işin büyük bir parçası. Bugün ve gelecekte ihtiyaçlarımızı destekleyebilecek endüstri lideri ortaklarla çalışıyoruz. Microsoft ile işbirliği yaparak, Lastik Hasar İzleme Sistemimizi milyonlarca sürücüye getirme ve onlara daha güvenli bir sürüş deneyimi sunma fırsatımız var” ifadelerini kullandı.