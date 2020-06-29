ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, deformasyona uğrayan eski fotoğrafları derin öğrenme yoluyla eskisinden daha iyi hale getiren yeni bir Yapay Zeka (AI) tabanlı algoritma geliştirdi.

İnsanlık olarak dünyada biriktirdiğimiz görsel veri miktarı akla hayale sığmayacak kadar büyük, ancak tüm görüntüler yüksek kaliteli DSLR fotoğraf makineleri veya onlarla yarışacak kadar yetenekli hale gelen akıllı telefon kameraları tarafından çekilmiyor. Bilhassa eski fotoğraflar, yıllara meydan okurken zamanla deforme oluyor.

Çoğu insan, gerek çocukluk yıllarına geri dönmek gerekse yıllar önceki anılara daha yakından şahit olmak için eski fotoğrafları orijinal kalitelerine geri döndürmek ister. Fakat eski fotoğraflara yeniden hayat vermek genellikle zahmetli ve zaman alan bir süreçtir.

Microsoft'un yapay zeka algoritması, deforme olan fotoğrafları eskisinden daha iyi hale getiriyor

Microsoft Research Asia’dan Ziyu Wan ve Bo Zhang’ın önderliğindeki bir ekip, yırtılmaya yüz tutmuş eski fotoğrafları dahi yepyeni hale getiren bir Yapay Zeka (AI) algoritması geliştirdi. Varyasyonel Otomatik Kodlayıcı’yı (Variational Autoencoder - VAE) temel alan algoritma, sentetik olarak eşlenmiş verilerle birlikte deforme olan eski fotoğrafları yeniden yapılandırıyor.

Çizikler, toz lekeleri, bulanıklık, solukluk dahil bir fotoğrafta bulunan neredeyse tüm yapısal kusurları tespit edebilen yapay zeka algoritması, görsel kalite açısından en gelişmiş yöntemlerden yüzde 64.86 oranında daha iyi performans göstermeyi başardı. Zamana karşı yenik düşen fotoğraflara muazzam bir restorasyon uygulayan sistem, yetenekleriyle göz dolduruyor.

Algoritma; çizikler, toz lekeleri, bulanıklık, solukluk dahil bir fotoğrafta bulunan neredeyse tüm yapısal kusurları düzeltebiliyor

Farklı dönemlere ait eski fotoğrafları kurtarmak için etkili bir restorasyon yöntemi sunan Microsoft araştırmacıları, bilhassa nostalji tutkunu insanlara yeni ve zahmetsiz bir restorasyon imkanı sunuyor. Ne yazık ki Microsoft, teknolojiyi deneyimlememizi sağlayacak bir demo yayınlamadı ancak ABD’li şirket, algoritmaya olan ilgiyi göz önüne alarak yakın zamanda bu yönde bir adım atabilir.

Çalışmaya dair yayınlanan video