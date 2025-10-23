Buna Dikkat: Microsoft Bu Ayarı Kapatmadığınız Sürece Oyun Oynarken Sizi İzleyecek

Microsoft'un Gaming Copilot'u kullanıma sunmasının ardından bir ayar, oyun aktivitelerinizi izlemelerini sağlıyor.

Microsoft’un yeni “Gaming Copilot” adlı yapay zekâ asistanı, her ne kadar oyunculara oyunlarında yardımcı olacak bir araç olarak tasarlanmış olsa da oyuncuların izni olmadan oyun oynarken ekran görüntülerini ve oyun içi aktivitelerini topluyor. Windows 11’e otomatik olarak gelen bu özellik, varsayılan olarak da açık geliyor. Yani kullanıcı manuel olarak kapatmadığı sürece, Microsoft sizin oyun oynama alışkanlıklarınızı ve konuşmalarınızı kendi yapay zekâ modellerini eğitmek için kullanıyor.

Ayarlar kısmında “Game Bar > Gaming Copilot > Ayarlar > Gizlilik” sekmesinden bu veri toplama özelliği kapatılabiliyor. Sesli sohbetlerin kaydı varsayılan olarak açık olmasa da sistem kişiselleştirme ve hafıza verilerini de izliyor. Kullanıcılar bu duruma tepki gösterirken, Microsoft’un son dönemdeki fiyat artışları ve işten çıkarmaları da oyuncular arasında hoşnutsuzluğu artırmış durumda.

Kullanıcıların Microsoft'a olan güveni sarsılmış durumda

Son aylarda Xbox fiyatlarının artması, Game Pass ücretine %50 zam gelmesi ve ödül programlarının kaldırılması zaten tepkilere neden olmuştu.

Şimdi ise kullanıcıların farkında olmadan yapay zekâ eğitimi için bir nevi “kobay” hâline gelmesi, Microsoft’a yönelik güveni daha da sarsıyor. Oyuncular, “özel hayatın ihlali” endişesiyle Gaming Copilot’un şu noktada kapatılmasını öneriyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.