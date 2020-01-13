Microsoft CEO'su, Surface Duo'yu Kullanırken Görüntülendi

Microsoft'un ilk Android cihazı Surface Duo, bir kez daha gün yüzüne çıktı. Microsoft CEO'su Satya Nadella, Yahoo Finance ile yapacağı bir röportajın öncesinde Surface Duo'yu kullanırken görüntülendi.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, geçtiğimiz ekim ayında "Surface Duo" isimli ilk Android cihazını duyurdu. Şirketin bu cihazı katlanabilir yapıda, farklı ekran modlarında kullanılabilen şekilde tasarlanmıştı ve Microsoft'a göre devrim niteliğindeydi. Ancak Microsoft, Surface Duo'yu 2020 yılının sonunda piyasaya süreceğini ve müşterilerin bu ürünü bir süre daha beklemek durumunda olduklarını açıkladı.

Microsoft Surface Duo, birbirlerine menteşelerle bağlanmış ve iki adet 5.6 inç büyüklüğünde ekrana sahip olan bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. Tüketiciler, bu ürünü diledikleri zaman tek ekran, diledikleri zamansa çift ekranlı olarak kullanabiliyorlar. Şirket CEO'su Satya Nadella, Surface Duo'nun arayüzünden fazlasıyla hoşnut olduğunu ve cihazın çok yönlü yapısından etkilendiğini söylüyordu. Şimdiyse Nadella, Surface Duo'yu kullanırken görüntülendi.

Yahoo Finance'ın Genel Yayın Yönetmeni Brian Sozzi, Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımla Microsoft CEO'sunun Surface Duo'yu kullandığını takipçileriyle paylaştı. Bir röportajın öncesinde çekilmiş olan bir fotoğrafı paylaşan Sozzi, Surface Duo'dan fazlasıyla etkilendiğini ifade ediyor. Dilerseniz hemen Sozzi'nin o paylaşımına bakalım.

Microsoft Surface Duo, teknoloji devi için büyük bir önem arz ediyor. Çünkü şirket, geçtiğimiz yıllarda büyük başarısızlıklar yaşadığı akıllı telefon sektörüne yeni bir bakış atmak ve sektörde kendisine yer bulmak istiyor. Üstelik Microsoft, bu süreçte kendisine ait bir işletim sistemini değil, Google'ın Android'ini tercih etmiş durumda. Bakalım Microsoft, yıl sonunda piyasaya süreceği Surface Duo ile beklediğini bulabilecek mi.