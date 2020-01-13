Samsung Galaxy Xcover Pro'nun Microsoft ve Telsiz Detayı

Samsung, dayanıklılığa odaklanan akıllı telefon serisi 'Galaxy Xcover'ın yeni üyesini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirket, Microsoft iş birliğiyle geliştirilen Galaxy XCover Pro'nun telsiz özelliğini ve iş odaklı çözümlerini tanıttı.

Samsung'un Galaxy XCover Pro adlı yeni akıllı telefonu, üstün dayanıklılık özellikleriyle öne çıkıyor. Şirket, dün yaptığı açıklamayla, sağlık, ticaret, üretim ve lojistik gibi sektörlerde çalışanlar için tasarlanan ve telsiz işlevselliğine sahip bir telefon piyasaya sürmek için Microsoft ile bir araya geldiğini duyurdu.

Galaxy XCover Pro, bas-konuş özelliğiyle geliyor ve bu sayede normal telefonlara göre hızlı bir iletişim sunmuş oluyor. Ayrıca Microsoft'un iş yerleri için sunduğu bir sohbet uygulaması olan Teams tarafından da bu özellik destekleniyor. Microsoft, Teams'in bu özelliğini geçen hafta duyurmuş ve yakında bazı Android telefonlarda kullanıma sunacağını açıklamıştı. Samsung'un yeni telefonu, bu özelliği kullanan ilk modellerden biri olacak.

Galaxy Xcover Pro, hem dayanıklı hem de güçlü bir donanıma sahip

XCover Pro, su, toz, tuz ve nem hasarına karşı IP68 ve MIL-STD-810 sertifikalarıyla korunuyor. Zorlu arazi koşullarında kullanılabilen telefon ayrıca, depo ve fabrika çalışanlarının ürünlerini hızlı bir şekilde taramasına yardımcı olan mPOS ve NFC standartlarını da destekliyor.

Microsoft ve Samsung ilk kez iş birliğine gitmiyor. İki şirket, son birkaç yıldır Galaxy telefonlarda Office uygulamalarını ön yüklü olarak olarak kullanıcılara sunuyor. Galaxy XCover Pro, 2020'nin ilk yarısında 499 dolardan (yaklaşık 2.920 TL) sadece ABD'de satışa sunulacak.

Samsung Galaxy Xcover Pro özellikleri: