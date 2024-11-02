Microsoft'un son dönemde Windows'un her yerine yerleştirdiği Copilot yapay zekâsının adı değişebilir.

Microsoft bir süredir yapay zekâ hizmetleri için "Copilot" adını kullanıyordu ancak yeni bir iddiaya göre şirket yapay zekâ asistanını ve diğer yapay zekâ destekli özellikleri "Windows Intelligence" olarak yeniden adlandırmayı planlıyor.

Geçtiğimiz günlerde X üzerinden paylaşılan appprivacy.adml dosyasındaki referanslar, Windows 11'in yapay zekâ destekli özelliklerinin bu isim altında toplanabileceğine işaret ediyor.

Yapay zekâyı Windows işletim sisteminin merkezine yerleştirmek Microsoft'un uzun vadeli bir hedefiydi. Şirket son aylarda Windows'un dâhili uygulamalarının birçoğuna Copilot'u yerleştirdi ve bu süreci daha da devam ettirecek. Şirketin yapay zekâyı Windows'tan ayrı olarak düşünmediği için Windows Intelligence adının daha uyumlu olacağını düşündüğü belirtiliyor.

Microsoft yeni ismi Apple'dan esinlenmiş olabilir

Söylentiler Microsoft'un bu ismi Apple'ın yapay zekâsı "Apple Intelligence"den esinlenerek belirlediği belirtiliyor. Ayrıca "Intelligence" kelimesi üzerinde bir telif hakkı iddiası da bulunmadığı için Microsoft’un bu seçimi kullanıcıların zihninde yapay zekâ destekli bir işletim sistemi algısı oluşturmak amacıyla yapılmış gibi görünüyor. Rakip bir markadan ilham alma stratejisi şaşırtıcı gibi gelse de teknoloji dünyasında bu tarz örnekler daha önce de yaşanmıştı.

Copilot’a gelen son güncellemeler, Microsoft’un yapay zekâ asistanını ve yapay zekâ destekli uygulamalarını uzun bir süre daha pazarlamaya devam edeceğini gösteriyor. Kart tarzı bir sistemle tasarlanan yeni Copilot 'Discover' sayfası ve ilgi alanlarınıza göre özelleştirilebilen sohbet özellikleri, bu dönüşümün yalnızca bir isim değişikliğinden ibaret olmayacağının da önemli bir göstergesi.

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