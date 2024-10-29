Geçtiğimiz ay davalık olan Google ile Microsoft arasındaki gerilim tırmanıyor. Microsoft, Google'ın kendilerine yönelik lobicilik faaliyetleri sürdürdüğünü iddia etti.

Yaklaşık bir ay kadar önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Google ile Microsoft'un davalık olduğundan bahsetmiştik. Google, Microsoft'u rekabete aykırı hareket ettiği gerekçesiyle mahkemeye vermişti. Yaşanan son gelişmeler, taraflar arasındaki gerilimin biraz daha artacağının habercisi.

Microsoft'un üst düzey yöneticilerinden Rima Alaily, resmî internet sitesi üzerinden bir blog gönderisi paylaştı. Bu gönderide, Google'a yönelik bazı suçlamalar vardı. Rima Alaily, Google'ın Microsoft'un bulut işlerini baltalamak için lobicilik faaliyetleri yürüttüğünü ileri sürüyordu.

Microsoft, bu bilgiyi Google'ın davet gönderdiği bir firmadan öğrenmiş

Rima Alaily, Google'ın lobicilik faaliyetlerine ilişkin bilgileri, bir firma aracılığıyla öğrendiklerini söyledi. Açıklamaya göre Google, söz konusu firmaya karalama çabaları için davet göndermiş ancak firma bu teklifi kabul etmemiş. Rima Alaily, bu firmaya kaç para teklif edildiğine ilişkin bir şey söylemedi.

Microsoft ile Google arasındaki dava ile ilgili detaylı bilgi için:

Google ile Microsoft arasındaki gerilimin temel nedeni, davaya da konu olan Windows Server lisans ücretleri. Google'a göre Microsoft, müşterilerine sunduğu fiyatlar ile hem rekabeti engelliyor hem de müşterileri maddi zarara uğratıyor. Hatta Google'a göre Microsoft, fiyatlandırma politikası ile Avrupalı işletmelere yılda en az 1 milyar dolar zarara sokuyor. Bakalım tüm bunlar nasıl sonuçlanacak...