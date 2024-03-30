ChatGPT ile sürekli yarıştırılan Copilot, Microsoft çalışanının söylediğine göre yanlış anlaşılmış.

ChatGPT’nin paralı versiyonuna ödeme yapmak istemeyen kullanıcılar için en iyi alternatiflerden olan Copilot, güncel olarak kullanıcıların hem görsel üretebilmesini hem de asistandan yararlanabilmesini sağlıyor. Diğer Microsoft yazılımlarıyla uyumlu olduğu için, onlarla kullanabileceğiniz paralı bir versiyonu da var.

Fakat kullanıcılar, pek çok açıdan Copilot’ın ChatGPT’nin gerisinde kaldığını öne sürüyor. Asistanlık görevini tam olarak yerine getirmiyor olması ve ChatGPT’nin sunduğu esnekliği sunmaması, eleştirilerin öne çıkan noktalarından. Business Insider’a röportaj veren bir Microsoft çalışanı ise konuya açıklık getirdi.

“Bu bir copilot; otopilot değil.”

Microsoft çalışanının söylediğine göre Copilot’ın ChatGPT’den aşağı kalır bir yanı yok. Problem, aslında insanların bunu bir otopilot olarak görmesinden kaynaklanıyor. Kendisi şu sözleri söyledi:

“Bu bir copilot, otopilot değil; yani kendisiyle birlikte çalışmanız gerekiyor… Doğru soruları sormasanız bile varsayımlar üzerinden giderek size doğru cevabı vermeye çalışıyor.”

Bu yüzden de istekleri veya soruları sadece doğru şekilde değil, anlayacağı şekilde de anlatmak gerekiyor. Tabii Microsoft çalışanının da söylediği üzere en büyük sorun, her şeyin Copilot’tan bekleniyor olması. Sonuç olarak Copilot’un hâlihazırda yapılması gerekenler için kolaylık sağladığı, onları halletmeyi vadetmediği ifade edildi. Bu durumda siz Copilot’ı ChatGPT karşısında nasıl konumlandırıyorsunuz? Sizce ChatGPT bir adım daha öteye giderek sizin yerinize iş yapıyor mu?