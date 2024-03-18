Microsoft, Windows 11'in test sürümünde yeni bir Copilot özelliğini test etmeye başladı. Bu yeni özellik, metin belgelerinin doğrudan Copilot'a aktarılmasını sağlayacak.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, üretken yapay zekâsı Copilot'u Windows ekosisteminde yerleşik hâle getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda; Windows 11 kullanıcıları, Copilot'u zaten görev çubuğunda görmeye başladılar. Ancak gelen son haberler, Microsoft'un planlarının bunun çok ötesinde olduğunu gözler önüne seriyor.

Windows 11'in Insider sürümünü kullanan bazı kullanıcılar, bir dosya üzerine sağ tık yaptıkları zaman Copilot seçeneği görmeye başladılar. Bu önemli bir değişiklik çünkü kullanıcılar, bu özellik sayesinde sayfalar dolusu PDF'leri veya metin belgesi dosyalarını birkaç küçük tıklama ile Copilot'a aktarabilecekler. Üretken yapay zekâ, yüklenen dosyayı inceleyip, istenirse özetini çıkarabilecek.

Windows 11'deki Copilot seçeneği böyle görünecek:

Microsoft'un Windows 11'e yerleşik olarak Copilot sunmak istediği biliniyor ancak bunun zamanlaması tam olarak belli değil. İşte Insider sürümde görünen yeni özellik, şirketin konuyla ilgili çalışmalarının devam etmekte olduğunu gözler önüne seriyor. Windows 11'in kararlı sürüm için hazırlanan yakındaki bir güncellemesi, çok büyük ihtimalle bu özelliği de kapsayacaktır.

Microsoft'un henüz test ettiği yeni özellik ile ilgili aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Özellikle ilgili yeni bir gelişme yaşandığında sizleri yeniden bilgilendireceğiz.