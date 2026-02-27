Microsoft, Sizin Yerinize İş Yapacak Yapay Zekâsını Duyurdu: Karşınızda Copilot Tasks!

Microsoft, kullanıcıların verdiği görevleri otomatik olarak yerine getirecek yapay zekâ ajanı Copilot Tasks'ı duyurdu. Tüm kullanıcı grupları için uygun olan ajan, arka planda da çalışabilecek. İhtiyaç duyduğu durumlarda ise kullanıcı onayı alacak.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'tan yapay zekâ sektörüne yönelik önemli bir hamle geldi. Şirket, "Copilot Tasks" ismini verdiği yeni bir yapay zekâ özelliği duyurdu. Bu yeni özellik, Microsoft'un yapay zekâ ajanları kategorisine dahil olmasını sağlayacak.

Bugün yapay zekâ üzerine çalışan şirketler, çeşitli ajanlarla kullanıcıların işlerini kolaylaştırıyorlar. Yapay zekâ ajanları, kullanıcının ne yapmak istediğini anladıktan sonra devreye giriyor ve süreci otomatik olarak yönetiyor. İşte Microsoft Copilot Tasks da tam olarak bu mantıkta çalışacak.

Kullanıcı, sadece ne istediğini anlatacak!

Microsoft'un resmî açıklamasına göre Copilot Tasks, kullanıcıdan tam olarak ne istediğini soracak. Doğal bir dille yapılacak anlatımın hemen ardından ajan modu devreye girecek. Otomatik olarak çalışacak sistem, gerekli gördüğü durumda kullanıcı onayına başvurabilecek. Üstelik Copilot Tasks, arka planda da çalışabilecek. Böylelikle kullanıcı, diğer işlerine devam edebilecek.

Microsoft, Copilot Tasks'ın tüm kullanıcılar için uygun olduğunu söylüyor. Bu bağlamda; ister sıradan bir kullanıcı olun isterseniz bir işletme. Verdiğiniz bir görev, Microsoft'un yapay zekâsı tarafından otomatik olarak tamamlanacak. Kullanıcılar, yapay zekâya verecekleri görevleri tekrarlayan ve planlanmış olarak da ayarlayabilecekler.