Microsoft'un ABD'deki Redmond şehrindeki merkezinde büyük bir eylem gerçekleştirildi. İsrail iş birliklerine karşı slogan atan protestocular, Başkan Brad Smith'in ofisine kadar girmeyi başardı.

Şirketler, özellikle politik konular nedeniyle büyük eleştirilere maruz kalabiliyordu. Dünyanın en büyük şirketleriden biri olan Microsoft da dün böyle bir olay yaşadı. Protestocular teknnoloji devinin ABD’nin Redmond ilçesinde bulunan merkezinde büyük bir eylem gerçekleştirdi.

Protestocular, Microsoft’un Başkanı Brad Smith’i hedef aldı. Şirketin İsrail’e yardım etmesini eleştiren grup, Smith’in ofisinin içine kadar girmeyi başardı. Microsoft da bu yüzden tesisinde geçici süreliğine kapanma uyguladı. Eylemciler, “Brad Smith, saklanamazsın, soykırımı destekliyorsun” gibi sloganlar atarak yöneticinin “insanlık suçu” işlediğini ifade ettiler.

Protestocular, hem aktif hem de eski Microsoft çalışanlarından oluşuyordu

The Verge’ün edindiği bilgilere göre protestocular hem aktif hem de eski Microsoft çalışanlarını içeren bir gruptu. Eski çalışanların, aktivistlik yapmaları nedeniyle kovulanlar olduğu da belirtildi.

Konu hakkında teknoloji devi tarafından herhangi bir resmî açıklama yapılmazken Brad Smith, basılan ofisinde saatler sonra bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, ifade özgürlüğünü kanunlara uygun bir şekilde yapıldığı sürece desteklediğini söyleyen Microsoft yöneticisi, şirketin insan haklarını desteklemeye kararlı olduğunu ve suçlamalar hakkında kendi içinde soruşturma yürüttüğünü belirtti.

Aslında aylardır Microsoft’a yönelik böyle eylemler gerçekleştiriliyor. Şirketin İsrail ile yaptığı bulut sözleşmeleri, bu teknolojilerin Filistinlileri gözetlemek için kullanılması, İsrail’in Microsoft hizmetlerini kullanarak Filistinlilerin yaptığı milyonlarca aramaya ait verileri toplaması gibi hamlelerine karşı büyük bir tepki vardı.