Microsoft, Copilot'a yeni bir klavye kısayolu ve hızlı görüntüleme arayüzü ekleyerek Windows 10 ve 11 kullanıcılarına daha kolay kullanım sunuyor.

Microsoft, Copilot'un Windows 10 ve Windows 11'de daha yerel bir deneyim sunması amacıyla yeni bir güncelleme yayımladı. Yeni güncelleme ile birlikte Copilot'a yeni bir klavye kısayolu ve hızlı görüntüleme arayüzü ekleniyor.

Copilot'un yeni hızlı görüntüleme arayüzü, görev çubuğunun üzerinde yer alıyor ve Alt + Space klavye kısayolu veya sistem tepsisi aracılığıyla açılabiliyor. Bu hızlı görüntüleme, diğer uygulamaların üzerinde kalarak kullanıcıların hızlı erişimini sağlıyor ve Copilot görev çubuğuna indirene veya kısayolu tekrar kullanana kadar açık kalıyor.

Copilot için Alt + Space kısayolu

Ancak, bu yeni klavye kısayolu bazı kullanıcılar için karmaşık olabilir. Diğer uygulamalar da Alt + Space kısayolunu kullanıyor olabilir ve bu durumda Copilot ile çakışmalar yaşanabilir. Microsoft, bu gibi durumlarda ilk başlatılan ve arka planda çalışan uygulamanın kısayolu kontrol edeceğini belirtti.

Microsoft, daha önce Cortana için kullanılan Windows tuşu + C kısayolunu Copilot'a uyarlamıştı, ancak bu yeni güncelleme ile bu kısayol yerine Alt + Space kullanılıyor. Microsoft, Copilot'un klavye kısayolları ile ilgili daha fazla seçenek araştırmaya devam edeceğini duyurdu.

Microsoft'un Windows 10 desteğini 2025'te sona erdireceği göz önüne alındığında, bu güncellemenin Windows 10 kullanıcıları için uzun vadede ne kadar faydalı olacağı ise belirsiz diyebiliriz.