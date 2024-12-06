Microsoft, Copilot Vision'ı test etmeye başladı. Web sayfalarındaki metin ve görselleri analiz ederek kullanıcılara soruları yanıtlayabilen yeni bir araç sundu.

Microsoft, yeni yapay zekâ aracı Copilot Vision’ı tanıttı. Microsoft Edge tarayıcısında gezdiğiniz web sayfalarını anlayabilen ve bu sayfalara dair sorulara yanıt verebilen bu özellik, Copilot Labs kapsamında sınırlı bir beta sürümüyle kullanıma sunuldu.

Copilot Vision, kullanıcıların gezdiği sitelerdeki metin ve görselleri analiz ederek soruları yanıtlayabilecek. Örneğin, "Bu lazanyanın tarifi ne?" gibi sorulara cevap verebilecek. Metin özetleme ve çeviri gibi farklı görevlerde de kullanılabilecek.

Copilot Vision’ın yeni özellikleri

Yeni özelliğiyle birlikte oyun oynarken de yardımcı olabiliyor olacak. Mesela bir strateji oyununda ipuçları sunabilecek. Ancak Copilot Vision’ın çalışabileceği web siteleri, Microsoft tarafından belirli kategorilere ve test edilmiş sitelere göre sınırlanmış durumda.

Microsoft, Copilot Vision’ın her oturumdan sonra verileri sildiğini ve kullanıcıların gizliliğine saygı gösterdiğini açıkladı. Bununla birlikte bu yeni özellik, haber siteleri gibi web sayfalarında çalışmıyor olacak. Microsoft ise bu sınırlamaları daha fazla siteyi test ederek zamanla kaldırmayı planladığını belirtti. Şu an test aşamasında olan Copilot Vision'ın, kademeli bir şekilde kullanıcılara sunulması bekleniyor.