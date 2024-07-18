Microsoft, uzun süredir ön izlemede olan tasarım uygulaması Designer'ı iOS ve Android kullanıcıları için kullanıma sundu. Yapay zekâ destekli uygulama, görsel oluşturma, düzenleme ve tasarım yapma dahil birçok işlevi ücretsiz olarak kullanıcılarla buluşturuyor.

Microsoft, geçtiğimiz yıllarda yeni tasarım uygulaması “Designer”ı resmen tanıtmıştı. Yapay zekâ desteğine de sahip olan uygulama, geçtiğimiz yıldan beri ön izlemedeydi ve test ediliyordu.

Bugün ise uygulamayı bekleyenleri sevindirecek bir gelişme yaşandı. Şirket, Designer’ı iOS ve Android’de geniş çapta resmen kullanıma sundu. Uygulama, kişisel Microsoft hesabı olan herhangi bir kullanıcı tarafından ücretsiz olarak kullanılabiliyor.

Microsoft Designer neler sunuyor?

Canva rakibi bir uygulama olarak nitelendirebileceğimiz Microsoft Designer, şablonları kullanarak özel görseller, çıkartmalar, kartlar, sosyal medya gönderileri, duvar kâğıtları, davetiyeler ve çok daha fazlasını oluşturmanızı sağlıyor. Hatta avatar oluşturma özelliği bile mevcut.

Aynı zamanda yapay zekâ yardımıyla görüntü düzenleme ve görüntü üretme gibi özellikleri de ücretsiz bir şekilde kullanıcılarla buluşturuyor. Metin komutlarını kullanarak istediğiniz bir görseli oluşturabiliyorsunuz. Görselleri düzenleme, arka planı kaldırma, objeleri veya insanları kaldırma, yazı ekleme, yapay zekâ yardımıyla hazırdaki bir görseli yeniden tasarlama gibi yetenekleri de mevcut.

Microsoft Designer tamamen ayrı bir uygulama olarak sunulsa da şirket, Copilot yoluyla Word ve PowerPoint gibi uygulamalardan da erişime izin vereceğini belirtmiş. Ancak bunun için ücretli abonelik olan CoPilot Pro’ya ihtiyaç var. Aboneler, direkt olarak Word veya PowerPoint içerisinden görsel ve tasarım yapmada Designer’dan yararlanabilecekler. Tabii ki direkt ücretsiz kullanmak istiyorsanız buna hiç gerek yok.

Microsoft Designer’ı iOS için buradaki bağlantıdan, Android için ise buradaki bağlantıdan indirebilirsiniz. Web üzerinden ulaşmak için ise buradaki bağlantıya tıklamanız yeterli.