Marvel'in yeni filmi Deadpool & Wolverine vizyona girmeden kısa bir süre önce Deadpool ve Xbox, yeni bir oyun kumandası için iş birliğine gitti.

Başrollerinde Ryan Reynolds ve Hugh Jackman'ın yer aldığı Deadpool&Wolverine filmi 26 Temmuz'da sinemaseverlerle buluşacak. Yapımın devasa reklam kampanyasının bir parçası olarak Deadpool ve Xbox, birlikte bir kablosuz oyun kumandası geliştirdi. Bu kumandanın en dikkat çekici özelliği ise geveze paralı askerin daha önce "mükemmel şekilde yuvarlak" olarak tanımlanan poposundan esinlenilmiş olması.

Özel olarak tasarlanmış olan bu kumandadan sadece bir adet olacak ve o da yapılacak olan çekilişle sahibini bulacak. Bu çekilişe katılabilmek için ise 18 yaşından büyük olmak gerekiyor. "Butlu kumanda" çekilişine katılmak için ise buradan ilerleyebilirsiniz.

Deadpool'a özel donanımlar da gelecek

Öte yandan oyuncuların kazanabilecekleri ürünler arasında sadece butlu kumanda yok. Deadpool'a özel tasarlanmış olan bir Xbox ve iki kumandasından oluşan set ve 22 Temmuz'dan sonra Xbox Elite Series 2 Kablosuz Kumanda-Core alacak ilk 1000 hayrana da Deadpool temalı kumanda tutucular hediye edilecek.

Xbox ayrıca 22 Temmuz'da Twitch kanalından Deadpool&Wolverine kırmızı halı prömiyerinden de yayın yapacak. Yayın boyunca çok sayıda yıldız isim ekranlarda olacak ve hayranlar ödüller kazanma şansı yakalayacak.

Deadpool&Wolverine'in yönetmen koltuğunda Shawn Levy yer alırken kadroda Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Emma Corrin, Morena Baccarin, Rob Delaney, Leslie Uggams, Karan Soni ve Matthew Macfadyen gibi isimler yer alacak.