Microsoft, yeni özellikleri test ettiği Edge Canary uygulamasının mobil versiyonunu Android için yayınladı. Edge Canary ile tarayıcının en yeni özelliklerini henüz kararlı sürüme gelmeden test edebiliyorsunuz.

Microsoft, Google'ın Chromium alt yapısı üzerine inşa ettiği web tarayıcısı Edge'in henüz yayınlanmayan, geliştirme aşamasındaki özelliklerini kullanıcıların test edebilmesine ve geri bildirimde bulunmasına imkan veren versiyonu Edge Canary'yi Android kullanıcıları için yayınladı. Yeni Microsoft Edge Canary, Edge'in mevcut beta sürümünden çok daha fazla deneysel özellik sunuyor.

Android için yayınlanan Edge Canary sürümü, masaüstü için yayınlanan Canary sürümü ile aynı v91.0.858.0 sürüm numarasına sahip. Edge Canary'nin Android uygulamasını yükleyerek yeni kullanıcı arayüzüne, yeni özelliklere, yeni menü düzenine ve daha fazlasına kararlı Edge sürümü için yayınlanmadan erişebiliyor ve test edebiliyorsunuz.

Edge Canary sürümünün standart sürüme göre en önemli farklarından biri, "bayraklar" olarak adlandırılan gelişmiş özelliklere erişim sağlaması. Bu sayede Edge Canary'nin adres çubuğuna "edge://flags" yazıp arattığınızda gelişmiş özellikleri görüntüleyebiliyor, istediğiniz doğrultusunda etkinleştirip devre dışı bırakabiliyorsunuz.

Her şeyden önce; Edge Canary'nin bir test uygulaması olduğunu unutmamanız gerekiyor. Dolayısı ile Edge Canary kullanırken çeşitli hatalar ve kararlılık sorunları yaşayabileceğini belirtelim. Neyse ki kararlı Edge uygulaması ile Edge Canary uygulamasını aynı anda cihazınıza yükleyebiliyorsunuz. Bu sayede önemli işlerinizi kararlı uygulamada güvenle gerçekleştirirken Canary sürümde de yeni özellikleri test edebilirsiniz. Yeni Microsoft Edge Canary uygulamasını buraya tıklayarak Android cihazınıza indirebilirsiniz.