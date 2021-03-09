Microsoft Edge Legacy, Resmi Microsoft Desteğini Kaybetti

Teknoloji devi Microsoft, EdgeHTML tabanlı internet tarayıcısı Microsoft Edge Legacy'nin desteğinin bugün sona erdiğini açıkladı. Şirket, internet tarayıcısının kiosk modunu kullananlar için de bir uyarıda bulundu.

Yıllar boyunca internet tarayıcısıyla kullanıcılara hitap etmekte zorlanan Microsoft, son zamanlarda bu kötü ününü iyiye çevirmeyi başardı. Şirketin bunu yapabilmesinin önünü açan şeyse Chromium tabanlı Microsoft Edge tarayıcısıydı. Bir yıldan uzun bir süre önce piyasaya sürülen Microsoft Edge, günümüzde milyonlarca cihazda kullanılıyor.

Peki Chromium tabanlı Microsoft Edge'den önceki Edge sürümüne ne oldu? EdgeHTML tabanlı olan ve bugüne kadar Microsoft Edge Legacy olarak kullanılabilen o tarayıcı, artık yaşam döngüsünü tamamladı. Microsoft, geçtiğimiz ağustos ayında Edge Legacy desteğinin 9 Mart'ta sona ereceğini açıklamıştı. İşte o gün, bugün.

Microsoft Edge Legacy herkese veda etti:

Microsoft, bugün paylaştığı blog yazısında Microsoft Edge Legacy'nin desteğinin sona erdiğini açıkladı. İnternet tarayıcısı, bundan sonra artık hiçbir güvenlik güncelleştirmesi almayacak. Bununla birlikte Microsoft Edge Legacy masaüstü uygulaması cihazlardan silinecek ve yerine modern Microsoft Edge tarayıcısı eklenecek. Bu yer değişimi, kullanıcıların nisan ayı Windows 10 güncelleştirmesini yüklemesiyle olacak.

Microsoft Edge Legacy'de yer alan 'kiosk' modunu kullananlaraysa şirket tarafından bir uyarı yapıldı. Microsoft, hizmette herhangi bir aksama yaşanmaması ve kiosk modunun kullanılabilmesi için yeni Microsoft Edge'in kurulması ve kiosk modunun nisan ayı Windows 10 güncelleştirmesi yüklenmeden ayarlanmış olması gerektiğini açıkladı.

Kullanıcıların kiosk modunu güncelleştirmeden önce ayarlamamaları halindeyse hizmette aksama yaşabilecekleri belirtildi. Şirket, bu bağlantıya tıklayarak ulaşabileceğiniz blog yazısında modern Microsoft Edge tarayıcısında kiosk modunun nasıl kurulabileceğini anlattı.