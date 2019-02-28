Masaüstü sürümüyle istenen başarıyı yakalayamasa da mobil tarayıcılar arasında en çok tercih edilen tarayıcılardan biri olan Microsoft Edge, Android versiyonunda resim içinde resim (PiP) özelliğine kavuşuyor.

Microsoft, internet tarayıcısı konusunda masaüstü tarafında çok fazla başarılı olamasa da mobil tarafta hatırı sayılır bir kitleye sahip. Microsoft Edge'in iOS sürümünde bulunan resim içinde resim (picture in picture, PiP) özelliği, şimdi de Android sürümüne geliyor.

Resim içinde resim özelliği; siz başka bir uygulamada işinizi yapmaya devam ederken, özelliği destekleyen uygulamanın "hareketli bir pencerede" ekranda bulunması olarak özetlenebilir. Telefonların güçlenmesi ile birlikte son birkaç yıldır birçok uygulamada görülen PiP modu oldukça kullanışlı.

Microsoft Edge'in resim içinde resim özelliğini de içinde barındıran yeni betası, birkaç hata düzetmeleri haricinde çok da bir yeniliğe sahip değil. Beta hakkında yapılan resmi açıklama ise şöyle:

"Microsoft Edge'i kullandığınız için teşekkür ederiz! Resim içinde resim modu bu güncellemeyle kullanılabilir (Android 8.0 ve üzeri cihazlarda). Bu sürüm aynı zamanda genel hata düzeltmelerini ve performans iyileştirmelerini içerir."

Eğer bir Microsoft Edge beta kullanıcısıysanız, aşağıdaki bağlantıyı kullanarak Google Play Store'dan yeni güncellemeyi alabilirsiniz. Eğer beta programına dahil değilseniz, kararlı sürümün çıkmasını beklemeniz gerekiyor. Bu konuda kesin bir zaman verilmemiş olsa da çok uzakta olmadığını tahmin edebiliriz.