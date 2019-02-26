Windows 10'un 19H1 güncellemesinde Xbox One oyunlarını destekleyeceği iddiası, kullanıcıları heyecanlandırdı. Microsoft, konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Söylentiye göre Microsoft, oyun platformu Xbox'ın oyunlarını Windows 10'da oynamayı sağlayacak yeni bir güncelleme üzerinde çalışıyor. Söylentiler doğruysa, Windows 10 kullanıcıları Xbox One oyunlarını bilgisayarlarında çalıştırabilecekler.

Bu gelişmenin en güzel yanı ise Xbox One sahibi olmayan kullanıcıların bile oyunları Windows 10'da oynayabilecek olmaları olsa gerek. Thurrott çalışanı Brad Sams, Xbox One oyunlarını Windows 10'da çalıştırılabileceğini gösteren bazı kanıtlar yayınladı. Üstelik bu özelliğin Windows 10 Nisan (19H1) güncellemesinde yer aldığı da öğrenildi.

Şubat ayının başlarında Microsoft, Windows Insider programı dahilinde gizli tutulan oyun testlerine başladı. Şirket, Windows 10'un yayınlanmamış güncellemesini test ettirdiği kullanıcılara State of Decay adlı oyunu sundu ve bilgisayarlarında oynamalarını istedi. Tabii ki kullanıcıların asıl olaydan haberleri yoktu.

Bu ufak denemenin amacı, Xbox One ile Windows 10 arasındaki bağın kontrol edilmesiydi. Eğer testler bu doğrultuda ilerlerse, yakın zamanda Xbox One ile Windows 10 kullanıcıları aynı platform üzerinde buluşarak oyun oynayabilecekler. Nisan ayına çok az bir vakit kaldığı için merakımız daha da artıyor. Şimdilik resmi bir açıklama yayınlanmamış olsa da güncelleme yayınlanmadan önce resmi bir açıklama geleceği neredeyse kesin.