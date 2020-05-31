Microsoft'un tarayıcısı Edge, artık Native File System API'yı destekliyor. Bu sayede, PDF dosyalarında yapılan değişiklikler, her seferinde dosya kopyası almayı tarihe gömecek. İlk deneme Windows, Linux, ve macOS cihazlarda tüm masaüstü Edge'lerde kullanılabilecek.

Microsoft'tan yapılan açıklamaya göre, tarayıcı Microsoft Edge bundan böyle Native File System API'ı destekleyecek. Bunun İleri Web Uygulamaları'nı (Progressive Web Apps - PWA) ve kullanımını daha ileri bir seviyeye taşıyacağı belirtiliyor. PWA'ların yazılım teslimatının geleceği olduğu belirtilirken yeni adımın oldukça önemli olduğu belirtiliyor.

Native File System API ile birlikte Microsoft Edge, Native File System API aracılığıyla sitelere dosyaları ya da klasörleri düzenleme izni verilmesini destekliyor. PWA'ların ortaya çıkışı ve uygulanmasıyla birlikte cihazlar arası yazılım teslimatının çok daha kolay hale geldiği belirtiliyor. Bu nedenle birçok web geliştiricisi odağını PWA'lara kaydırmış durumda. Bununla birlikte, PWA'lar ne kadar iyi olursa olsun kendi içlerinde sınırlara sahip ve bu da kullanıcıların native uygulamalar yerine ileri web uygulamaları kullanmalarının önünde bir engel.

PWA'ların, native uygulamaların yerini alması hedefleniyor

Yani uzun lafın kısası, PWA'lar native uygulamaların yaptığı her işi yapamıyor. Google, Microsoft ve diğerlerinin değiştirmeye çalıştığı şey de bu. Web'de bir şey yapmak isteyenler ancak native'in de kapasitesine sahip olmak isteyenler, web uygulamalarını native wrapper'ların içinde toplamaya zorlanıyorlar. Burası tam da Miscrosoft Edge'in Native File System API'ının yardıma geldiği nokta.

Microsoft Edge, Native File System API'ı kullanan native bir PDF düzenleme desteğini uygulamaya sokuyor. Gelecekte, Microsoft Edge kullanıcıları PDF belgelerinde yapılan düzenlemeleri her seferinde bir kopya kaydetmek yerine kolayca dosyaya kaydedebilecekler.

Google Chrome 83'le başlamak üzere, Native File System API için yeni başlangıç denemesi aralarında Windows, Linux ve macOS'un da bulunduğu tüm masaüstü platformları için başladı. Metin editörü demosunda bunu görmüştük ancak çalıştırabilmek için öncelikle chrome://flags'daki Native File System API deneysel özelliğini etkinleştirmek zorundayız. Bunun ardından google chromelabs.github.io/text-editor'e gidip bir .txt dosyasını yaratarak bilgisayarınıza kaydetmelisiniz. Web uygulamasını kullanarak bilgisayarınıza kaydettiğiniz bir metin dosyasını düzenleyebilirsiniz.

İşte Microsoft Edge de bunun bir benzerini PDF dosyaları için yapıyor. Native File System API ve native PDF düzenleme, Microsoft Edge Beta Kanalı'na sunulacak.