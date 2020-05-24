Microsoft Edge'e Bağlantı Özelliği Geliyor

Microsoft, Edge yeni sekme sayfasında kendi web uygulamalarına bağlantı verecek. Kullanıcılar, yeni sayfadan Outlook ve OneDrive gibi Microsoft 365 web uygulama ve hizmetlerine kolaylıkla bağlanabilecek.

Google, Chrome Yeni Sekme Sayfasında (NTP) kendi uygulamalarına ve hizmetlerine uzun zamandır bağlantı sunuyordu. Microsoft da, Insiderlar için Edge Canary'nin en son sürümünde aynı özelliği uygulamaya başladı.

Florian B tarafından fark edilen kısayol linkleri, Outlook ve OneDrive gibi Microsoft 365 web uygulamalarına ve hizmetlerine bağlanıyor.

Özellik henüz Insider’ı olmayanlar tarafından kullanılamıyor gibi görünüyor, ancak kısa bir test süresinden sonra herkese sunulması uzun sürmeyeceğe benziyor.

Microsoft Edge 83 yayınlandı

Microsoft, Chromium tabanlı Edge tarayıcısının kararlı sürümü için yeni güncellemesini yayınladı. Microsoft Edge 83 olarak yayınlanan yeni sürüm, genel olarak kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi amaçlıyor. Microsoft Edge'in yeni 83.0.478.37 sürümü, cihazlar arasında Uzantılar senkronizasyonu, Microsoft Defender için akıllı ekran geliştirmeleri, belirli çerezleri kapatma gibi yeni özelliklerle birlikte geliyor.

Microsoft Edge 83 ile birlikte kademeli olarak sunulacak tarayıcı güncellemeleri, birkaç günlük süreçte kullanıcılara ulaşacak. Bu yenilik aynı zamanda kullanıcıların güncellemeyle gelen olası hatalardan korunmasını sağlayacak. Kullanıcılar bundan sonraki süreçte kesintisiz olarak otomatik güncellemeler almaya devam edecek. Edge tarayıcısında otomatik güncellemeleri almayan kullanıcılar ise bu değişiklikten etkilenmeyecek. Ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Microsoft, Edge’in Linux sürümünü ilan etti

Microsoft, geçtiğimiz aylarda piyasaya sürdüğü yeni internet tarayıcısı Edge'in Linux sürümünü gayrı resmi olarak ilan etti. Bir konferans sırasında Microsoft Azure mühendisleri tarafından Linux'ta kullanılan Edge, tarayıcının Linux'a yaklaşmakta olduğunu göstermiş oldu.

Microsoft'un yenilediği Edge'in belki de en önemli özelliği, Chromium tabanlı oluşu. Yani bu internet tarayıcısı, Chrome ile aynı yazılım tabanı üzerinde bulunuyor ve pek çok özellikleri de ortak. Hatta Microsoft, bu internet tarayıcısını geliştirirken Chromium tabanına da onlarca yeni özellik kazandırdı. Şirket şimdi ise tarayıcı sektöründeki eski günlerine dönmek için geliştirdiği Chromium tabanlı Edge'i, açık kaynaklı işletim sistemi çekirdeği Linux'a getirmeye hazırlanıyor.