Microsoft, sadece Microsoft Edge tarayıcısında bulunacak yeni özelliğini duyurdu. Bu özellik sayesinde düşük çözünürlüklü fotoğraflar, makine öğrenimi ile otomatik olarak yeniden düzenlenecek.

Microsoft’un yıllardır işletim sisteminde kullandığı yegâne internet tarayıcısı olan Internet Explorer, tam 26 yılın ardından yerini Microsoft Edge’e bırakmıştı. Chrome tabanlı bir altyapıya sahip olan Edge, sahip olduğu özellikler sayesinde dünya çapında iş odaklı internet kullanıcılarının gözdesi olmayı da başarmıştı.

Windows 11 ile olan entegrasyonu sayesinde sürekli olarak kullanıcı kazanmaya devam eden Edge, sürekli olarak yeniliklerle karşımıza çıkmayı başarıyor. Microsoft’un Edge için hazırladığı bu yeni özellik ise tarayıcının rakiplerini kelimenin tam anlamıyla ezip geçmesini sağlayabilir.

144p fotoğraflara son

Microsoft’un kendi bloğunda yayımladığı bilgilere göre; Turing Super Image Resolution (Turing Süper Görsel Boyutlandırması) adı verilen bir makine öğrenimi tabanlı yapay zekayı kullanacak ve Edge üzerinde gördüğümüz düşük çözünürlüklü görsellerin kalitesinin artmasını sağlayacak. Örnek vermek gerekirse; 480p çözünürlükteki bir görseli bu yapay zekâ sayesinde 720p çözünürlükte ve daha kaliteli bir şekilde görebileceğiz. Sistem aynı zamanda Microsoft’un arama motoru olan Bing’in haritalar uygulamasında da çalışacak.

Turing-ISR'ın Bing Haritalar'daki kullanımı

Ancak bu yazılım büyük bir işlem gücüne ve oldukça fazla depolama alanına ihtiyaç duyacağı için Microsoft, bu yazılımı internet üzerinden sunacak. Yani düşük kaliteli görsellerin kalitesini arttırmak için internete bağlı olmanız gerekmekte. Yazılımın içinde ayrıca düşük kalitedeki görsellerde kullanılması için burun modelleme, insan gözü modelleme ve gren azaltma gibi çeşitli alt yazılımlar da çalışacak.

Turing-ISR yazılımı şu anda erken test aşamasında olmasına rağmen bazı Edge kullanıcıları tarafından denenebiliyor. Microsoft Edge’in Stabil, Canary ve Dev sürümlerini çalıştırdıktan sonra arama kutucuğuna “edge://flags” yazarak açılan sekmede “Enhance images in Microsoft Edge” özelliğini (eğer varsa) aktif edebilirsiniz.