İnternet tarayıcıları arasındaki rekabetin uzun yıllardır lideri durumunda bulunan Google Chrome, yeni verilere göre oldukça önemli bir pazarda Microsoft Edge tarayıcının arkasında kalmış durumda.

Geçtiğimiz günlerde Microsoft'un internet tarayıcısı olan Internet Explorer'a veda etmiştik. O dönemde en çok yapılan şakalardan biri "Bugüne kadar kullandığımız en iyi Google Chrome indirme aracı" idi. Explorer'in yerini Microsoft Edge alırken, Chrome'un hakimiyeti de devam ediyordu.

Yeni yapılan araştırmalar, Microsoft Edge'in Chrome'un tahtına yerleşmeyi başaramasa da bazı pazarlarda daha çok tercih edilen bir alternatif haline geldiğini gösteriyor. Üstelik bu pazar öyle küçük bir pazar da değil, işletmelerdeki çalışanların tercih ettiği tarayıcı pazarı.

Çalışanlar Microsoft Edge'e daha yakın

TechRadar Pro tarafından yapılan bir araştırmada 3000 çalışan ile görüşüldü. Perimeter 81 ile işbirliği içinde yürütülen bu çalışmaya göre Microsoft Edge, %33,77'lik tercih oranıyla çalışanların ilk tercihi oldu. Google Chrome ise ikinci sırayı aldı.

Her ne kadar Chrome'un sahip olduğu %33,01'lik pay da oldukça yakın olsa da Microsoft Edge'in net bir şekilde daha çok tercih edildiği göze çarpıyor. Edge'in Statcounter tarafından yapılan araştırmalarda genel internet kullanıcıları tarafından tercih oranının %4 civarında olması da Microsoft'un tarayıcısının bu pazardaki başarısını daha çarpıcı hale getiriyor.

Edge'in işi kolay değil

Çalışanlar tarafından iş yerinde kullanılsa da Microsoft Edge henüz pazar liderliğini almaya çalışabilecek bir konumda değil. Sektörün önemli aktörlerinden olan Firefox'u geçmiş olsa da Edge'in önünde henüz Safari ve Chrome gibi iki rakibi var ve pazar payı her iki rakibinin de çok altında. Ek olarak Chrome'un Android cihazlarda, Safari'nin ise iOS cihazlarda varsayılan tarayıcı olması Microsoft için bir başka sorun.

Yine de Edge şu aşamada, yaşadığı bazı sorunlara rağmen devam eden pazarlama kampanyaları ve Windows 11'e doğrudan entegre olması gibi özellikleri sayesinde kendine yeni kullanıcılar bulmaya devam ediyor. İşletmeler açısından Edge'in tercih edilmesi, farklı bir şekilde evlerde Edge'in kullanımının yayılmasını destekleyebilir.