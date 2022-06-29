Microsoft Edge, “Koleksiyonlar Penceresi” adı verilen özelliği için yeni bir güncelleme kullanıma sundu. Bu mini pencere ile artık web sayfalarını, yazıları ya da görselleri kaydedebilecek, düzenleyebileceksiniz hatta tarayıcı size öneriler de sunacak.

Geçtiğimiz haftalarda Edge tarayıcısına Drop adlı yeni bir özellik geleceği duyurulmuştu. AirDrop’a benzer şekilde çalışan bu özellikle Edge’in yüklü olduğu cihazlar arasında dosya ve not paylaşımı yapılabiliyor. Bu yeni özelliği ardından Microsoft, Edge’ye yeni bir özellik daha geleceğini açıkladı.

Koleksiyonlar, Microsoft Edge tarayıcısı üzerinden web sayfalarını, metinleri ve internette bulduğunuz görüntüleri kaydetmenize ve düzenlemenize olanak tanıyan bir özellik olacak. Örneğin; sevdiğiniz ya da araştırdığınız bir konuda çeşitli kaynakları ve görüntüleri içeren bir koleksiyon oluşturabilirsiniz. Yeni güncellemeyle gelmesi beklenen 'Koleksiyonlar' aynı zamanda son yaptığınız aramalarla ilgili çeşitli içerikler de önerecek.

Yakında “Koleksiyonlar” üzerinden içerik üreticilerini takip edebileceksiniz

Halihazırda Pinterest ile entegre halde de çalışabilen Koleksiyonlar, Pinterest önerilerini görmenize ve koleksiyonlarınızı Pinterest’te paylaşmanıza olanak tanıyor fakat bu yeni özellikle artık tamamen Pinterest’e benziyor diyebiliriz. Özellik henüz kullanıma sunulmadı ancak Microsoft kısa süre içerisinde güncellemenin yapılacağını açıkladı.

Bu yeni özellik koleksiyonlarınızın olduğu klasörlerin yanında açılır pencere şeklinde görülecek. Koleksiyonlar, kullanıcıların imleci fotoğraf ya da videonun üzerine getirdiğinde, içeriği koleksiyonlarına kaydetmesini sağlayan ve seçilen görselle arama yapmayı sağlayan bir güncelleme de alacak. Ayrıca Microsoft’un koleksiyonlarınızı başka kullanıcılarla paylaşma özelliği üzerinde de çalıştığı açıklandı.

Microsoft’un resmi blog sayfasında yapılan paylaşımda bu aydan itibaren kullanıcıların YouTube, TikTok gibi belirli platformlardaki içerik oluşturucularını takip edebileceği belirtildi. Güncelleme geldiğinde, içerik oluşturucusu arama çubuğunda “Takip et” simgesine basıp takip edilebilecek ve Koleksiyonlar kısmından takip edilen kullanıcıların son paylaşımları görülebilecek.

Son olarak; Microsoft, özelliğin çok yakında tüm kullanıcılar için erişime açılmasını planlıyor. Peki siz bu özellik için neler düşünüyorsunuz?