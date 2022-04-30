Chromium tabanlı Microsoft Edge yeni özelliklere kavuşuyor. Google Chrome'un en yakın rakibi, yerleşik VPN özelliğini alacak.

Dünyanın en iyi tarayıcıları arasında bulunan Microsoft Edge, yeni özelliklere kavuşmaya devam ediyor. Chromium tabanlı olmasına rağmen Google Chrome’dan daha fazla özelliği bulunan Edge, şimdi Opera’dan gördüğümüz yerleşik VPN’e kavuşuyor.

Yazılım devi Microsoft, popüler tarayıcısı için ücretsiz VPN hizmetini ekleyecek. Güvenlik ve gizlilik için geliştirilen VPN yerleşik olarak gelecek. Ayrıca Microsoft’un destek sayfasına göre söz konusu özellik, "Edge Secure Network’ün bir parçası olarak sunulacak.

Microsoft Edge, VPN özelliğine kavuşuyor

Edge Secure Network’ün bir parçası olarak gelecek yerleşik VPN, Cloudfire destekli olacak. Bu özellik sayesinde kullanıcıların sınırlı pek çok siteye erişmesi mümkün olacak. Ek olarak Netflix, Hulu gibi platformlara da yine VPN sayesinde girerek yasaklı şovları takip edebileceksiniz.

Ancak Microsoft’un yerleşik VPN hizmetinde de yine bir sınırlama olacak. Şirket, tarayıcıda kullanılacak VPN için 1 GB sınırlama getiriyor. Kullanıcılar, hesaplarından giriş yaparak verilerini takip edebilecek.

Gizlilik tarafında pek çok artısı bulunan VPN, Edge kullanıcıları için sanal IP ile gezerek internette gezerken konumlarının paylaşılmasının da önüne geçebilir. Şimdilik testleri yapılan yerleşik VPN, ilerleyen dönemde tüm kullanıcılara sunulacaktır. Ayrıca bazı insider kullanıcıları için VPN hizmetinin aktif olduğu da paylaşıldı. Tarayıcıya girip, Ayarlar-Daha Fazlası seçeneklerine giderek Güvenli Ağ sekmesinden yeni özelliği deneyimleyebilirsiniz. Bunun şimdilik sınırlı sayıda kullanıcıyı kapsadığını da unutmamakta fayda var.