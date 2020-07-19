Microsoft, akıllı telefon üreticilerinin tam ekran konusunda çığır açmasına büyük katkıda bulunacak bir yapay zekâ geliştirdi. Yeni yapay zekâ sayesinde ekran altında bulunan kameraların performansı bir hayli artacak.

Akıllı telefon üreticilerinin ekran gövde oranını artırma çabaları devam ediyor. Bu konuda atılan önemli adımlardan bir tanesi çeşitli çentik tasarımları ve kızaklı kameralardı. Bu konudaki bir sonraki aşama ise ekranları altına gömülü olan kameralar olacak.

Telefonun ekranında yer alan selfie kameraları şeffaf OLED ekranların altına yerleştirilecek. Belki bu konudaki en önemli gelişme ise ekranın altına yerleştirilen kameranın yeterli ışığı alarak ortaya kullanılabilir bir fotoğraf çıkarması olacak.

Ekran altı kameralar için Microsoft'tan önemli adım

(Bir noktanın fotoğrafının genişletilmiş detayı / T-OLED ekran vasıtasıyla aynı objenin aynı kamerayla çekilmiş hali)

Yukarıda bahsettiğimiz konuyu araştıran Microsoft Research, ekranın piksel yapısından kaynaklanan kırılmanın görüntüyü bulanıklaştırdığını, kontrastı düşürdüğünü, kullanılabilir ışık seviyelerini düşürdüğünü ve hatta bazen görselin içeriğini tamamen engellediğini ifade ediyor. Ekip, söz konusu bu sorunların ekranın piksel tasarımına göre değişiklik gösterdiğini de söylüyor.

Fotoğraflarda yaşanan bu düşüş, tahmin edilebilir şekilde meydana geliyor ve piksel yapısı sebebiyle genellikle yatay yönde oluşuyor. Araştırmacılar, T-OLED ekran fotoğraflarının doğasında olan görüntü düşüşünü telafi etmek için U-Net sinir ağ yapısını kullandı. Bu yapı, sinyal gürültü oranında ve görüntünün bulanıklaşmasında geliştirmeler yapıyor. Söz konusu gelişmeyi aşağıdaki üç fotoğrafta görebilirsiniz;

Normal fotoğraflanmış, orijinal fotoğraf:

T-OLED ekran ile fotoğraflanmış fotoğraf:

Görüntü düzeltmelerinden sonra:

Fotoğraf çekmeye yapay zekânın dâhil edilmesi arka planı bulanıklaştırma ya da değiştirme gibi ve daha iyi ve doğal görüntülü çağrılara izin veren diğer video manipülasyon teknikleri gibi ilginç tekniklere de izin veriyor.

Microsoft, video konferans ayarlarındaki daha büyük ekranlar için söz konusu bu iş üzerinde çalışıyor olsa da bu gelişmenin yeni nesil amiral gemisi akıllı telefonlarda da kendine yer bulması oldukça muhtemel gözüküyor. Microsoft'un çalışmasıyla ilgili daha detaylı bilgiyi buradan öğrenebilirsiniz.