Microsoft Surface Duo'da Ön Kameraya Flaş Eşlik Edecek

Microsoft'un mobil alandaki yeni denemesi Surface Duo ile ilgili yepyeni bir bilgi ortaya çıktı. Cihazın ön tarafında yer alacak olan flaş ışık sayesinde düşük ışıkta da oldukça kaliteli selfie'ler çekilebilecek.

Teknoloji devi Microsoft'un mobil alandaki girişim denemelerinden en yenisi olan Surface Duo, bildiğiniz gibi çift ekranla kullanıcılarına sunulacak. Cihazın çift ekranı ve kalemi çeşitli avantajlar sunsa da bu, hiç eksik yönü olmadığı anlamına gelmiyor.

Surface Duo'nun en büyük eksikliği iyi bir arka kamera olacak. Ancak Mspoweruser'da yer alan habere göre Surface Duo, ön tarafında yer alan flaş sayesinde oldukça kaliteli selfie'ler çekebilecek.

Surface Duo ön kamera

Etkileyici bir performansa sahip olacağı iddia edilen ön kamera, cihazın sağ tarafındaki ekranının üst çerçevesine konumlandırılacak. Ön kameraya ortam ışığı sensörü ve yakınlık sensörü eşlik edecek.

Telefonda yer alacak olan flaşı üst tarafta yer alan görselden görebilirsiniz. Söz konusu bu flaş, geçtiğimiz sene medyayla paylaşılan prototip görsellerde yer almıyordu. 11 MP değerindeki bu kameranın optik görüntü sabitleyici gibi çeşitli özellikler sunup sunmayacağı ise henüz kesin olarak belli değil.

Telefonda yer alacak olan donanım özellikleri de ortaya çıktı. Buna göre cihaz Snapdragon 855 SoC ile birlikte gelecek. 6 GB RAM'e sahip olacak olan cihazın depolama seçenekleri 64 GB / 256 GB olacak. Telefonun ekranları 1800 x 1350 çözünürlüklü AMOLED 5,6 inç olacak ve parmak izi okuyucu yer alacak.

3.460 mAh değerinde bir bataryayla gelecek olan telefon Android 10 işletim sistemine sahip olacak ancak kullanıcı ara yüzü Microsoft Launcher kullanılacak. Ayrıca şirketin Android 11 üzerinde de çalışmaya başladığı ifade ediliyor. Şu an için telefonun çıkış tarihine dair net bir bilgi olmasa da Microsoft'un olabilecek en kısa sürede cihaz çıkartmak istediği de ortaya çıkan bilgiler arasında bulunuyor.