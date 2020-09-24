Flight Simulator 2020'ye İlk Lokasyon Güncellemesi Geliyor

Microsoft Flight Simulator 2020'ye ilk lokasyon güncellemesi geliyor. Bu güncelleme kapsamında Japonya'yı daha da gerçekçi bir hale getiren Microsoft, güncellemeyi 29 Eylül'de havacılık tutkunlarıyla buluşturacak.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, kısa bir süre önce Microsoft Flight Simulator 2020 ile oyunseverlerin karşısına çıktı. Özellikle de gerçekçiliği ve grafik kalitesi ile havacılık tutkunlarını kendine hayran bırakmayı başaran simülasyon oyunu, şimdiyse ilk lokasyon güncellemesini almaya hazırlanıyor. 29 Eylül'de yayınlanacak güncelleme, Japonya odaklı olarak karşımıza çıkacak.

Microsoft, yeni başlayan "Tokyo Game Show" etkinlikleri kapsamında Flight Simulator 2020'ye gelecek ilk lokasyon güncellemesinin detaylarını paylaştı. Şirket tarafından yapılan açıklamalarda, 29 Eylül'de kullanıma sunulacak güncellemeyle birlikte oyuncuların çok daha gerçekçi bir Tokyo, Fuji Dağı, Himeji Kalesi ve Itsukushima Tapınağı ile karşılaşacakları belirtildi.

Yenilenen Tokyo işte böyle görünecek

Microsoft Flight Simulator 2020'nin en etkileyici özelliği hiç şüphesiz, yüksek çözünürlüklü fotogrametri teknolojisinden faydalanıyor oluşu. İşte bu teknoloji, Flight Simulator 2020'deki dünyanın mümkün olan en yüksek seviyede gerçekçi olmasını sağlıyor. Microsoft geliştiricilerinin Flight Simulator 2020 için hazırladığı ilk lokasyon güncellemesi, bu teknolojiyi daha da ileri boyutlara taşıyor.

Microsoft'un 29 Eylül'de yayınlayacağı güncelleme ile birlikte Japonya'daki 6 havalimanı daha oyuna eklenecek. Ayrıca Japonya genelindeki yapı ve köprüler de Japon mimarisine uygun olarak yeniden dizayn edilmiş durumda. Tüm bunlara ek olarak sanal pilotlar, güncellemenin ardından yeni iniş zorlukları ve keşif uçuşları ile de karşılaşacaklar.

İşte Microsoft Flight Simulator 2020'de yenilenen Japonya'dan yeni görüntüler