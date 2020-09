No Man's Sky'ın Origins Güncellemesi Yayınlandı

Yılın en büyük güncellemesini alan No Man's Sky, Origins adlı güncelleme ile oyun içi çeşitliliği ikiye katladı. Stüdyo, güncelleme ile birlikte oyunda keşfedilecek yeni bir dünya ortaya çıktığını ifade ediyor.

İngiliz oyun stüdyosu Hello Games, 2016 yılında yayınlandığından bu yana popülerliğini her geçen gün artıran oyunu No Man's Sky için yılın en büyük güncellemesi olan Origins’i yayınladı. Stüdyonun kurucularından Sean Murray’e göre devasa güncelleme, oyundaki çeşitliliği ikiye katlamış durumda.

Yıl içinde korku teması, mekanik kostümler ve çok oyunculu çapraz platform desteği gibi yenilikler kazanan No Man's Sky’ın yeni Origins güncellemesi, şu ana kadar yayınlanan ve hikaye, sanal gerçeklik (VR) ya da çok oyunculu mod gibi yeniliklerin aksine oyunun evrenini baştan aşağı yeniliyor büyük ölçüde genişletiyor.

Sean Murray’e göre 18 ayda hazır hale getirilen güncelleme ile ilgili en büyük zorluk, oyuncuların kurmuş oldukları mevcut evreni ve temel oyun deneyimini bozmadan oyunun dünyasını yeniden yapılandırmak ve genişletmekti. “Oyuncular, No Man's Sky'da inanılmaz şeyler inşa ettiler ve stüdyo, topluluğun yaptığı çalışmaları yok etmek istemedi.” ifadelerini kullanan Murray, nihayetinde bunu başardıklarını ifade ediyor.

Oyun içinde görülmesi gereken yeni manzaralar, hayvanlar ve bitkiler olduğunu ifade eden Sean Murray, oyunculara keşfedilecek yeni bir dünya sunduklarını ifade etti. Güncelleme ile birlikte daha önce yapmak isteyip yapamadıkları teknik iyileştirmeleri de gerçekleştirdiklerini belirten Murray; kilometrelerce yükseklikte dağlar, daha derin okyanuslar ve daha derin mağaraların yanı sıra yıldırım, meteor fırtınası, volkan patlaması gibi doğa olaylarını da oyuna eklediklerini ifade etti.

Hello Games’e göre No Man's Sky, çoğu oyunun aksine 2016 yılından bu yana popülerliğini kaybetmek yerine yayınlanan her yeni güncellemeyle birlikte yeni oyuncular kazandı. Bu popülerlik artışına oyunun Xbox Game Pass kütüphanesine eklenmesi de etkili olmuş olabilir. No Man's Sky’ın yeni Origins güncellemesi ile ilgili güncelleme notlarına buraya tıklayarak erişebilirsiniz.

No Man's Sky Origins güncellemesi tanıtım videosu