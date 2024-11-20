Dün yayımlanan Microsoft Flight Simulator 2024, çok kötü bir ilk gün geçiriyor. Oyunseverler, simülasyona giriş yapamıyorlar. Microsoft, geçmişte yaşadığı olaylardan ders almamış gibi görünüyor.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, dünyanın en popüler uçuş simülasyonu olan "Flight Simulator"ün en yeni versiyonunu yayımladı. Ancak "Microsoft Flight Simulator 2024" ismiyle piyasaya sürülen yapım, felaket bir ilk gün geçiriyor gibi görünüyor.

Microsoft Flight Simulator 2024, gökyüzü tutkunlarını çileden çıkarmış durumda. Çünkü simülasyonu yükleyenler, programı çalıştırmak istedikleri zaman hiçbir şey yapamıyorlar. Çünkü sunucularda eşi benzeri görülmemiş bir yoğunluk yaşanıyor. Bu da yükleme sonrası indirmelerin tamamlanamasına yol açıyor. Hâl böyle olunca oyunseverler, başta Steam olmak üzere hemen her yerde Microsoft'a tepki gösteriyorlar.

Microsoft Flight Simulator 2024, Steam'de "Son Derece Olumsuz" etiketi aldı

Yapılan olumsuz yorumlar, Microsoft Flight Simulator 2024'ün Steam'de "Son Derece Olumsuz" etiketi almasına yol açtı. Bir oyunsever, konuyla ilgili olarak "Evet yine şaşırtmadı. Yükleme ekranları çöktü, serverlar çöktü, her şey çöktü..." ifadesini kullandı. Başka bir Steam kullanıcısı ise "Ben böyle bir rezillik görmedim." dedi.

Bu arada; böylesi bir durumun Microsoft cephesinde ilk kez yaşanmadığını da söyleyelim. Belki hatırlayan okurlarımız vardır; 2020 yılında yayımlanan Microsoft Flight Simulator'de de benzer bir sorun yaşanmış, oyunseverler simülasyona bir türlü giriş yapamamışlardı. Microsoft, yükleme kısmına dört yılda hiçbir katkı yapmamış ve yaşananlardan ders almamış gibi görünüyor.