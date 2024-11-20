Microsoft, kasımın ikinci yarısında Game Pass’e gelecek oyunları duyurdu. Ayın kalanında toplam değeri 4500 TL'den fazla 6 oyunun abonelere sunulacağını görüyoruz.

Oyun fiyatlarının platform fark etmeksizin çok yükselmesi, ülkemizdeki kullanıcıların aylık belli ücretler karşılığında birçok oyuna ulaşmasını sağlayan abonelik sistemlerine yönelmesine neden olmuştu. Xbox Game Pass de bunlardan biriydi. Microsoft, düzenli olarak her ay kütüphanedeki oyunları güncelliyordu.

Şimdi ise kasımın ikinci yarısında Game Pass’e eklenecek oyunlar açıklandı. Bu ayın kalanında toplam değeri 4500 TL'den fazla olan 6 oyun kütüphaneye ekleniyor. En çok dikkat çekenler ise yıllardır beklenen S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ve çok sevilen uçuş simülasyonu serisinin yenisi Microsoft Flight Simulator 2024.

Xbox Game Pass'e kasımın kalanında eklenecek oyunlar

Oyun (Platform) Normal fiyatı Ekleneceği tarih Microsoft Flight Simulator 2024 (PC ve konsol) 1.999,99 TL 19 Kasım S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl (PC ve konsol) 1.449,00 TL 20 Kasım Little Kitty, Big City (Konsol) 71,25 TL 20 Kasım PlateUp! (Konsol) 302,50 TL 20 Kasım Nine Sols (PC ve konsol) - 26 Kasım Aliens: Dark Descent (PC ve konsol) 700 TL 27 Kasım

*Fiyatlarda oyunların indirimsiz fiyatlarını baz aldık.

*S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ve Microsoft Flight Simulator 2024, ilk günden Game Pass'e ekleniyor.

30 Kasım itibarıyla kaldırılacak oyunlar ise şu şekilde