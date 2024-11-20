Oyun fiyatlarının platform fark etmeksizin çok yükselmesi, ülkemizdeki kullanıcıların aylık belli ücretler karşılığında birçok oyuna ulaşmasını sağlayan abonelik sistemlerine yönelmesine neden olmuştu. Xbox Game Pass de bunlardan biriydi. Microsoft, düzenli olarak her ay kütüphanedeki oyunları güncelliyordu.
Şimdi ise kasımın ikinci yarısında Game Pass’e eklenecek oyunlar açıklandı. Bu ayın kalanında toplam değeri 4500 TL'den fazla olan 6 oyun kütüphaneye ekleniyor. En çok dikkat çekenler ise yıllardır beklenen S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ve çok sevilen uçuş simülasyonu serisinin yenisi Microsoft Flight Simulator 2024.
Xbox Game Pass'e kasımın kalanında eklenecek oyunlar
|Oyun (Platform)
|Normal fiyatı
|Ekleneceği tarih
|Microsoft Flight Simulator 2024 (PC ve konsol)
|1.999,99 TL
|19 Kasım
|S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl (PC ve konsol)
|1.449,00 TL
|20 Kasım
|Little Kitty, Big City (Konsol)
|71,25 TL
|20 Kasım
|PlateUp! (Konsol)
|302,50 TL
|20 Kasım
|Nine Sols (PC ve konsol)
|-
|26 Kasım
|Aliens: Dark Descent (PC ve konsol)
|700 TL
|27 Kasım
*Fiyatlarda oyunların indirimsiz fiyatlarını baz aldık.
*S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ve Microsoft Flight Simulator 2024, ilk günden Game Pass'e ekleniyor.
30 Kasım itibarıyla kaldırılacak oyunlar ise şu şekilde
- Conan Exiles (PC ve konsol)
- Coral Island (PC)
- Hello Neighbor 2 (PC ve konsol)
- Remnant: From the Ashes (PC ve konsol)
- Rollerdrome (PC ve konsol)
- Soccer Story (PC ve konsol)
- Spirit of the North (PC ve konsol)
- The Walking Dead: The Final Season (PC)
- While the Iron's Hot (PC ve konsol)