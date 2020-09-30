Microsoft Flight Simulator'de Dev Çukur Keşfedildi (Video)

Microsoft Flight Simulator 2020’de son derece garip bir hata keşfedildi. Söz konusu hata nedeniyle, oyunun haritasında devasa bir çukur oluştu. Bu çukurun dibinde ise iniş-kalkış yapmak için bir havalimanı bulunuyor.

Gerçek GPS görüntülerini alarak tüm dünyayı yüksek grafikli bir şekilde oyuna eklemeyi başaran Microsoft Flight Simulator 2020, yayınlandığı ilk günden bu yana oyuncuları büyülemeye devam ediyor. Özellikle belirli şehirlerin çok iyi modellenmesi sayesinde oyun endüstrisinde fark yaratan oyun, devasa haritasının da etkisiyle bazı tuhaf hatalara da sahip.

Son dönemde Reddit’te çok garip bir harita hatası keşfedildi. Microsoft Flight Simulator oyunu oynayan ReversedWindow isimli Reddit kullanıcısı tarafından tespit edilen hata, oyunda devasa bir çukur olarak karşımıza çıkıyor. Hatayı daha da ilginç kılan nokta ise bu çukurun dibinde bir havalimanının olması.

Çukurun altındaki havalimanına nasıl ulaşabilirsiniz?

Brezilya’da bulunan bir havalimanında yaşanan bu hatayı tüm oyuncular görebilir. Üstelik isterseniz bu çukurun içine girerek havalimanına inmeyi de deneyebilirsiniz. Küçük bir uçak pistinin yer aldığı çukurun altına ulaşmak istiyorsanız, Brezilya’da küçük bir havalimanı olan Lagoa Nova havalimanını Microsoft Flight Simulator’da arayabilirsiniz. Bu havalimanını varış havalimanı olarak seçerek siz de iniş yapmayı başarabilirsiniz ya da en azından deneyebilirsiniz. Bu havalimanını kalkış havalimanı olarak de seçebilirsiniz, ancak kalkışın neredeyse imkansız olduğunu şimdiden söyleyelim.

Bu tuhaf hatanın kodlama sırasında bazı parametrelerin yanlış yazılması sonucunda olduğu düşünülüyor. Deniz seviyesinin çok altında bulunan bu çukur, ne zaman düzeltilir ya da bir gün düzeltilir mi şu an için bilinmiyor. Her ne kadar önemli bir hata olsa da oyuncuların merak ederek geldikleri bir yer olması açısından daha uzun süre bizlerle kalabilir.