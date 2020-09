Microsoft’un Bethesda’yı Satın Alması Ne Anlama Geliyor?

Microsoft, oyun dünyasında kartları yeniden dağıtacak kritik bir hamle yaptı ve Bethesda’nın çatı şirketi ZeniMax Media’yı 7.5 milyar dolar karşılığında satın aldı. Kasım ayında yeni konsolları Xbox Series X ve Xbox Series S’i piyasaya sunacak olan Microsoft’un bu hamlesi, oyun dünyasında büyük yankı uyandırdı. Gelin birlikte bu büyük haberin oyun dünyası için ne anlama geldiğine göz atalım.

2020, oyun dünyası için oldukça hareketli bir yıl oldu. Sony’nin PlayStation 5’i, Microsoft’un da Xbox Series X ve Xbox Series S’i çıkarmaya hazırlanması ve beraberinde gelen yeni oyun haberler,i zaten tüm gözlerin oyun sektörüne çevrilmesini sağladı. Microsoft’un ZeniMax Media’yı satın alarak Bethesda, Id Software, Arkane Studios gibi şirketleri bünyesine dahil etmesi, artan rekabette Microsoft’un kozlarını güçlendirdi.

7.5 milyar dolara mâl olan bu satın almanın zamanlaması da oldukça kritik. Çünkü Microsoft, Bethesda’yı satın aldığını, yeni konsollarının çıkmasına kısa bir süre kala, üstelik ön siparişler açılmadan bir gün önce duyurdu. Peki bu haber neden bu kadar ses getirdi, oyun dünyasında bu satın alma ne anlama geliyor?

İlk bakış: Rekabetin kızışması biz oyuncular için iyi mi?

Oyun dünyası gibi sürekli ve çok hızlı gelişen bir sektörün bu noktaya gelmesinde ve durmadan gelişmeye devam etmesinde en önemli etkenlerden biri şüphesiz rekabet. Üstelik yalnızca Sony ve Microsoft gibi büyük şirketler arasındaki rekabet değil, bağımsız oyun şirketlerinin birbirleriyle girdikleri yarış da oyunları bu noktaya getirmede oldukça önemliydi. Ancak tabii ki şirketler ne kadar büyükse, bizim için de etkisi birbirinden farklı alanlarda o kadar fazla oluyor...

Örneğin Microsoft Xbox Series X ve Xbox Series S’in fiyatını açıkladığında gözlerimizi Sony’ye çevirdik ve aynı zamanda hep bir ağızdan açıklanan fiyatın Sony’nin de PlayStation 5’in fiyatını bu seviyede tutmasına sebep olacağını söyledik. Sonuçta ortada büyük bir rekabet vardı ve Sony, en büyük rakibi karşısında yalnızca fiyat politikası sebebiyle geriye düşmek istemezdi.

Ancak biraz daha derine baktığımızda, Sony ve Microsoft arasındaki rekabetin artmasının bağımsız şirketlerin birer birer bu iki şirketin bünyesine dahil olmasıyla sonuçlanmasının düşündüğümüz kadar da bizim yararımıza olmadığını görüyoruz.

Nihayetinde bu bir tür tekelleşmeye dönüşüyor ve çok sevdiğimiz oyunların yaratıcısı olan şirketler dudak uçuklatan rakamlarla bir bir satılıyor. Her ne kadar benzer senaryolarda yer alan pek çok şirketten ‘Biz hala aynıyız, oyunlarımızı aynı özgünlükte üretmeye devam edeceğiz’ tadında açıklamalar duysak da, bu hamle bir yandan da ‘yalnızca PlayStation için’ ve ‘yalnızca Xbox için’ satışa sunulan oyunların sayısının her geçen gün artmasına sebep olan bir yarışa dönüşecek gibi görünüyor.

Pozitif bakalım: Daha büyük bütçelerle ve daha hızlı hazırlanan oyunlar…

Microsoft gibi büyük ve eli güçlü bir şirketin, bünyesine kattığı şirketlere finansal açıdan büyük bir artı olarak geri döneceği aşikar. Aynı zamanda geliştirilen teknolojiler ile oyunların paralel ilerlemesi adına zaten her daim oyun şirketleri ile işbirlikleri yapan Microsoft’un, özellikle oyunların daha hızlı tamamlanması, daha akıcı bir piyasa ürünü haline gelmesi konusunda da etkisi olacaktır.

Örneğin uzun zamandır beklenen ve tahmini çıkış tarihi olarak 2024 yılına işaret edilen The Elder Scrolls VI gibi çıktığında büyük satış rakamlarına ulaşacağına şüphe olmayan oyunların, Microsoft’un baskısıyla daha kısa bir zaman diliminde tamamlanması gibi senaryolar olası görünüyor. Sonuçta Microsoft, 7.5 milyar dolarlık dev yatırımı beklemek için yapmış olamaz.

Doom, Fallout, Starfield ve daha nicesi: Microsoft, artık pek çok popüler oyunun sahibi bir şirket konumunda...

Microsoft’un bu adımı atarken en büyük amacı şüphesiz ki ZeniMax bünyesinde bulunan Bethesda gibi oyun stüdyolarının popüler oyunlarını ve bu oyunların kitlelerini kendi tarafına çekmekti. Xbox ve PS arasında seçim yaparken ilk baktığımız, bu konsollara gelecek olan oyunlar oluyor ve Sony bu konuda geçtiğimiz yıllarda eli daha güçlü olan taraftı.

God of War, The Last of Us, Uncharted gibi oyunlarla bu gücü elinde tutan Sony’nin karşısında Microsoft şimdiye kadar Gears of War ve Xbox Game Studios bünyesindeki 343 Industries’in geliştirdiği Halo gibi oyunlarla ayakta durmaya çalışıyordu.

Ancak bu son hamle ile birlikte Microsoft; Elder Scrolls, Fallout, Wolfenstein, Doom, Dishonored, Prey, Quake, Starfield gibi pek çok önemli oyunu kendi tarafına almış oldu. Bu da konsol savaşlarında en büyük problemi konsollarını parlatacak oyunlar olan Microsoft’un bu büyük problemini önemli ölçüde ortadan kaldırdı diyebiliriz.

Üstelik Microsoft Bethesda’yı bünyesine katarak, Sony’nin PS5’ özel olarak çıkarmak için uzun zamandır Bethesda’yla görüşmeler yaptığı Starfield’in de haklarını eline aldı ve Sony’ye bir darbe de bu noktada indirdi.

Peki artık bahsi geçen tüm bu oyunlar gerçekten yalnızca Xbox’lara mı gelecek?

Bu hamle ile Microsoft’un eline aldığı en büyük güç tabii ki bu oyunların hakları. Nihayetinde Xbox’ları PlayStation’lardan ayırması adına oyunların önemi büyük. Ancak bu konuda net bir şey söylemek ve Bethesda, Id Software gibi şirketlerin oyunlarını artık PlayStation’larda göremeyeceğimizi söylemek %100 doğru olmayacaktır. Çünkü Microsoft daha önce bu konuda esnek davrandı ve örneğim Minecraft, pek çok platform için güncellemeler almaya devam etti.

Microsoft’un bu noktada nasıl bir yol izleyeceği ve hangi oyunları kendi safında tutarken hangileri için daha esnek davranacağı önümüzdeki dönemde ortaya çıkacak. Üstelik Microsoft, Game Pass gibi bir gücü varken belki de bu oyunları ‘yalnızca Xbox için’ yapmaya ihtiyaç duymayabilir.

En az Microsoft kadar kârlı çıkan bir taraf da var: Game Pass aboneleri

Konsol oyuncuları, özellikle de PlayStation oyuncuları için bu haber çok da sevindirici değil. Fakat bu işi tamamen yararına çevirecek bir kitle de var; PC ve Xbox’ta Game Pass aboneliği olanlar. Günümüzde ortalama oyun fiyatları hepimizi derde boğacak seviyede.

Özellikle 400 - 500 TL bandında gezen yeni oyunlar hayal kırıklığı yaratıyor. Ancak eğer PC oyuncusuysanız ya da Xbox’ınız varsa tüm bu yaşanan gelişmeler sizi oldukça mutlu etmiştir. Çünkü aylık oldukça makul bir ücret karşılığında üye olarak 100’den fazla oyuna sahip olabileceğiniz Game Pass, artık Bethesda, Arkane ve Id Software gibi oyun şirketlerinin oyunlarını da sunacak. Hatta Microsoft bu konudaki ilk adımını attı ve 470 TL değerindeki Doom Eternal geçtiğimiz günlerde Game Pass kütüphanesine eklendi.

Sonuç olarak Sony’yi her yönden zor bir dönemin beklediğini söyleyebiliriz. Her ne kadar heyecan verici oyunlarıyla aklımızı çelse de, Game Pass ve Xbox’ın yeni yıldız oyunları karşısında mutlaka bir hamle yapmalı ve yapacaktır da. Bu hamlenin ne olacağını izleyip hep birlikte göreceğiz.