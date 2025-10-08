Microsoft Bazı Ülkelerde Game Pass Zammını Erteledi (Hemen Sevinmeyin)

Microsoft'un geçtiğimiz hafta Game Pass paketlerini yenileyeceğini duyurmasının ardından gelecek zamlar da duyurulmuştu. Görünüşe göre şirket bazı ülkelerde bu zammı erteliyor.

Microsoft, geçtiğimiz hafta duyurduğu Xbox Game Pass Ultimate zammını bazı ülkelerde mevcut aboneler için ertelediğini açıkladı. Almanya, İrlanda, Güney Kore, Polonya ve Hindistan’daki kullanıcılar, otomatik yenileme açık olduğu sürece mevcut fiyat üzerinden ödeme yapmaya devam edecek. Microsoft’un gönderdiği bilgilendirme e-postasında, yalnızca yeni satın alımların zamlı tarifeden etkileneceği belirtilmiş durumda.

Şirket, yaptığı açıklamada bu kararın aralarında ülkemizin de bulunduğu diğer birçok bölgeyi kapsamadığını doğruladı. Xbox İletişim Başkanı Kari Perez, “Bazı ülkelerde mevcut aboneler, yerel düzenlemeler doğrultusunda şimdilik eski fiyatlardan yenilemeye devam edecek. Fiyat değişikliği yürürlüğe girmeden önce aboneler önceden bilgilendirilecek.” ifadelerini kullandı.

Zammın ertelendiği ülkelerde Türkiye yok

Geçtiğimiz hafta yapılan açıklamalarda, zamların 1 Ekim itibarıyla yeni aboneler için geçerli olacağı ve mevcut abonelere Kasım ayında yansıtılacağı söylenmişti. Şimdi ise sayısı giderek artan bazı ülkelerde zamma geçiş daha da ertelenmiş durumda.

Ülkemiz şu an bu ertelemeden faydalanan ülkeler arasında yer almıyor ve mevcut abonelere 4 Kasım 2025'ten itibaren zamlı fiyatlara geçeceklerini bilgilendiren e-posta gönderilmiş durumda.

Microsoft'un mevcut Game Pass abonelerine gönderdiği mail:

"Xbox Game Pass Ultimate abonesi olduğunuz için teşekkür ederiz. Fiyatlarımızı değişen pazar koşullarını yansıtacak şekilde güncellemeyi planlıyoruz. Bu fiyat değişikliği, size en iyi oyun deneyimi için daha fazla değer ve harika oyunlar sunmaya devam etmemize olanak tanıyacaktır. 4 Kasım 2025'ten itibaren, aboneliğinizi planlanmış bir sonraki abonelik tarihinizden en geç iki gün önce iptal etmediğiniz sürece her yineleme döneminde sizden 799,00 ₺ ve ayrıca geçerli vergiler tahsil edilecektir. Buradan Microsoft hesabınızı ziyaret ederek aboneliğinizi ve ödeme şeklinizi yönetebilir veya aboneliğinizi iptal edebilirsiniz.

Mevcut planınız: Xbox Game Pass Ultimate 309,00 ₺ olan abonelik fiyatınız, 799,00 ₺ olarak değişiyor."