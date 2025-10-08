Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

Microsoft Bazı Ülkelerde Game Pass Zammını Erteledi (Hemen Sevinmeyin)

Microsoft'un geçtiğimiz hafta Game Pass paketlerini yenileyeceğini duyurmasının ardından gelecek zamlar da duyurulmuştu. Görünüşe göre şirket bazı ülkelerde bu zammı erteliyor.

Microsoft Bazı Ülkelerde Game Pass Zammını Erteledi (Hemen Sevinmeyin)
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Microsoft, geçtiğimiz hafta duyurduğu Xbox Game Pass Ultimate zammını bazı ülkelerde mevcut aboneler için ertelediğini açıkladı. Almanya, İrlanda, Güney Kore, Polonya ve Hindistan’daki kullanıcılar, otomatik yenileme açık olduğu sürece mevcut fiyat üzerinden ödeme yapmaya devam edecek. Microsoft’un gönderdiği bilgilendirme e-postasında, yalnızca yeni satın alımların zamlı tarifeden etkileneceği belirtilmiş durumda.

Şirket, yaptığı açıklamada bu kararın aralarında ülkemizin de bulunduğu diğer birçok bölgeyi kapsamadığını doğruladı. Xbox İletişim Başkanı Kari Perez, “Bazı ülkelerde mevcut aboneler, yerel düzenlemeler doğrultusunda şimdilik eski fiyatlardan yenilemeye devam edecek. Fiyat değişikliği yürürlüğe girmeden önce aboneler önceden bilgilendirilecek.” ifadelerini kullandı.

Zammın ertelendiği ülkelerde Türkiye yok

Game Pass

Geçtiğimiz hafta yapılan açıklamalarda, zamların 1 Ekim itibarıyla yeni aboneler için geçerli olacağı ve mevcut abonelere Kasım ayında yansıtılacağı söylenmişti. Şimdi ise sayısı giderek artan bazı ülkelerde zamma geçiş daha da ertelenmiş durumda.

Ülkemiz şu an bu ertelemeden faydalanan ülkeler arasında yer almıyor ve mevcut abonelere 4 Kasım 2025'ten itibaren zamlı fiyatlara geçeceklerini bilgilendiren e-posta gönderilmiş durumda.

Microsoft'un mevcut Game Pass abonelerine gönderdiği mail:

Game Pass

"Xbox Game Pass Ultimate abonesi olduğunuz için teşekkür ederiz. Fiyatlarımızı değişen pazar koşullarını yansıtacak şekilde güncellemeyi planlıyoruz. Bu fiyat değişikliği, size en iyi oyun deneyimi için daha fazla değer ve harika oyunlar sunmaya devam etmemize olanak tanıyacaktır. 4 Kasım 2025'ten itibaren, aboneliğinizi planlanmış bir sonraki abonelik tarihinizden en geç iki gün önce iptal etmediğiniz sürece her yineleme döneminde sizden 799,00 ₺ ve ayrıca geçerli vergiler tahsil edilecektir. Buradan Microsoft hesabınızı ziyaret ederek aboneliğinizi ve ödeme şeklinizi yönetebilir veya aboneliğinizi iptal edebilirsiniz.

Mevcut planınız: Xbox Game Pass Ultimate 309,00 ₺ olan abonelik fiyatınız, 799,00 ₺ olarak değişiyor."

Xbox Game Pass Kütüphanesi ve Paketleri Tamamen Değişti: Türkiye Fiyatına %167 Zam Geldi Xbox Game Pass Kütüphanesi ve Paketleri Tamamen Değişti: Türkiye Fiyatına %167 Zam Geldi
Xbox Game Pass'teki Zam Sonrası Abonelik İptali Sayfası "Yoğun İlgiden" Çöktü Xbox Game Pass'teki Zam Sonrası Abonelik İptali Sayfası "Yoğun İlgiden" Çöktü
Microsoft Xbox Oyunlar

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

16 Yaşındakilerin Bile Kullanabileceği Elektrikli Araç Dacia Hipster Tanıtıldı

16 Yaşındakilerin Bile Kullanabileceği Elektrikli Araç Dacia Hipster Tanıtıldı

Efsane Geri Döndü: 2026 Volkswagen Passat Sedan Tanıtıldı

Efsane Geri Döndü: 2026 Volkswagen Passat Sedan Tanıtıldı

Sony Ericsson K750i'nin Günümüzde Kulaklara Şaka Gibi Gelen Özellikleri

Sony Ericsson K750i'nin Günümüzde Kulaklara Şaka Gibi Gelen Özellikleri

OpenAI'ın Bu Akşam Tanıtacağı "Agent Builder" Sızdırıldı (Yine Onlarca Şirketi Batıracak)

OpenAI'ın Bu Akşam Tanıtacağı "Agent Builder" Sızdırıldı (Yine Onlarca Şirketi Batıracak)

Ekim 2025 Cupra Fiyat Listesi: Formentor, 355 Bin TL Ucuzladı!

Ekim 2025 Cupra Fiyat Listesi: Formentor, 355 Bin TL Ucuzladı!

Birkaç Yıl Öncenin En İyi Telefonlarındandı: Xiaomi 13 Pro Hâlâ Alınır mı?

Birkaç Yıl Öncenin En İyi Telefonlarındandı: Xiaomi 13 Pro Hâlâ Alınır mı?

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim