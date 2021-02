Microsoft, Gearbox'ı Bünyesine Katmak İstemiş

Daha çok Borderlands serisi ile akıllarda yer edinen Gearbox, geçtiğimiz günlerde Embracer Group tarafından satın alınmıştı. Ancak gelen bazı haberlere göre Gearbox'ı bünyesine katmak isteyen tek şirket Embracer Group değilmiş. Microsoft da bir süre boyunca Gearbox anlaşması üzerinde çalışmış ancak ne yazık ki sonuç alınamamış.

Borderlands ve Brothers in Arms gibi serileriyle tanıdığımız ABD'li oyun stüdyosu Gearbox, geçtiğimiz günlerde 1.3 milyar dolar karşılığında İsveç merkezli bir şirket olan Embracer Groups tarafından satın alınmıştı.

Son aylarda bünyesine kattığı yeni oyun stüdyolarının fazlalığıyla da dikkatleri üzerinde toplayan Embracer Groups, gerçekleşen satın alma işlemi ile ilgili 'Gearbox, tartışmasız dünyadaki en yaratıcı ve değerli bağımsız geliştiricilerden biri' ifadelerini kullanmıştı. Ancak bu satın alma işleminin ardından gelen bazı haberler, Microsoft'un da gözlerinin Gearbox üzerinde olduğunu ortaya koyuyor.

Anlaşma tamamlanamamış:

Microsoft'a ve oyun sektörüne dair şu an için en büyük gündem maddesi şüphesiz şirketin Bethesda'yı da bünyesinde barındıran ZeniMax'i satın alıp alamayacağı. Bildiğiniz gibi Microsoft; Doom, The Elder Scrolls ve Fallout gibi oyunlarıyla yakından tanıdığımız Bethesda'nın ana şirketi olan ZeniMax'i 7.5 milyar dolar karşılığında satın almak istediğini açıklamıştı. Ancak bu konuda henüz bir sonuç elde edilmiş değil çünkü Avrupa Komisyonu şu an anlaşmayı inceliyor ve kararını da 5 Mart'ta açıklayacak.

Bu büyük ve heyecanla sonucu beklenen anlaşmanın dışında, güvenilir bir Microsoft kaynağı olarak bilinen Brad Sams'a göre Microsoft farklı oyun stüdyolarını da değerlendirmiş. Bu stüdyolardan birinin de Embracer Group tarafından satın alınan Gearbox olduğunu söyleniyor, ancak görüldüğü üzere bu anlaşma tamamlanamamış. Microsoft'un bu anlaşma çabası resmi bir süreç miydi yoksa yalnızca bir değerlendirme miydi, resmi bir açıklama olmadığı için cevabını bilmiyoruz. Ancak haberler, Microsoft'un Gearbox'ı ciddi bir seçenek olarak değerlendirdiği yönünde.