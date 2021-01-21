Valve ve Bethesda Gibi 6 Şirkete Para Cezası Kesildi

Avrupa Birliği Komisyonu, Valve, Bethesda ve Bandai Namco gibi önemli oyun firmalarına coğrafi engelleme politikası uyguladıkları için 7,8 milyon euro para cezası kesti. Söz konusu firmalar, bazı oyunların sınır ötesi satışlarını yasaklayarak rekabet kurallarını ihlal etmiş oldu.

Avrupa Birliği, Valve da dahil olmak üzere 6 oyun firmasına rekabet kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 7,8 milyon euro para cezası verdi. Oyun firmaları, belirli bir ülkeden alınan oyunun başka bir ülkede oynanmasını engelleyerek, anti-tröst yasalarını ihlal etmiş oldu.

Avrupa Birliği Komisyonu, ceza ile ilgili açıklamalarında yaklaşık 100’den fazla oyunun sınır ötesi satışının yasaklandığını, Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin coğrafi engelleme yapmasının yasak olduğunu belirtti.

Sınır ötesi kısıtlamalar, Avrupa Tek Senedi doğrultusunda yasaklandı

Valve, Bandai Namco, Capcom, Focus Home, Koch Media ve Bethesda, 100’den fazla oyunun Avrupa Birliği’ne ait bazı ülkelerde satışını yasaklayarak, kullanıcıların en uygun fiyatı baz alarak alışveriş yapmasını engellemiş oldu.

Oyun firmalarının hiçbir şekilde coğrafi engelleme yapamayacağını belirten AB Rekabet Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager, şu sözleri dile getirdi; "Valve ve beş oyun firmasının coğrafi engelleme kararına karşı bugün uygulanan yaptırımlar, AB rekabet yasası uyarınca şirketlerin, sözleşmeyle birlikte sınır ötesi satış kısıtlamalarının yasak olduğunu hatırlatıyor. Bu tür kararlar, Avrupalı tüketicileri Avrupa Tek Pazarı’nın faydalarından mahrum bırakıyor."