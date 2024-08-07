Microsoft’un ARM işlemcili bilgisayarlar için sunduğu görüntü iyileştirme teknolojisi Auto SR, oyunlarda test edildi. Sonuçlarda DLSS kadar olmasa da yeterli performans gösterdiği görüldü.

Yapay zekâ teknolojilerinin ilerleyişi, görüntü iyileştirme teknolojilerinin de gelişmesini sağlıyor. Microsoft’un yakın zamanda duyurduğu NVIDIA’nın DLSS teknolojisine rakip olacak Auto Super Resolution (kısaca Auto SR) de bunlardan biriydi. Bu teknoloji, yapay zekânın da desteğiyle oyunlardaki görüntü kalitesini arşa çıkarmayı amaçlıyordu.

Şimdi ise Auto SR’ın nasıl sonuçlar vereceğine dair testler gerçekleştirdi. Peki vadedildiği gibi oyunların kalitesini yükseltebildi mi? Gelin bakalım.

Auto SR görüntüyü ne kadar iyileştiriyor?

Eurogamer ve Digital Foundry’den Richard Leadbetter, Auto SR görüntü iyileştirme teknolojisinin testlerini gerçekleştirdi. Testlerde, teknolojinin hâlâ sınırlamaları olsa da gayet iyi çalışabildiği görüldü.

Auto SR, Microsoft’un geçtiğimiz aylarda duyurduğu yapay zekâ destekli ve ARM işlemcili Copilot+ ismini alan cihazlarda karşımıza çıkacak. Teknoloji, oyunları daha düşük çözünürlükte işleyerek kare hızını artırmak ve kaybedilen görsel ayrıntıları geri kazandırmak amacıyla Snapdragon Series X’in NPU’sunda çalışan büyük bir yapay zekâ tabanlı bir modeli kullanıyor.

Microsoft, örneklerinde 720p görüntülerin 1440p’ye çıktığını göstermiş ve ciddi bir kalite iyileştirme sunulduğunu ortaya koymuştu. Yukarıdaki videodan da görülebileceği üzere farklı oyunlarda başarılı sonuçlar verebildi. Control bu oyunlardan biriydi. Auto SR ile çok daha detayın ortaya çıktığı gözlemlendi.

Bunlar dışında Auto SR’ın “daha renkli” oyunlarda çok daha iyi sonuçlar verebildiği de görüldü. The Witcher 3, Borderlands 3 ve Baldur’s Gate 3, bu oyunlar arasındaydı. Aynı zamanda Cyberpunk 2077’de de yeterli iyileştirmeler yapabildiği aktarıldı.

Kısacası testler, Auto SR’ın NVIDIA’nın DLSS’i veya Intel’in XeSS’i kadar iyi değil ancak kendi çapında yeterli sonuçlar veriyor. Oyunların ARM işlemcili Windows tabanlı bilgisayarlarda şu an için ciddi bir sorun olduğunu düşündüğümüzde gayet iyi denilebilir. Teknolojinin zamanla nasıl gelişeceğini göreceğiz. Çok daha iyi yerlere gelebilir.