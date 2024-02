Nvidia DLSS destekleyen oyunlar: 

Bu içeriğimizde Nvidia DLSS destekleyen oyunlarla karşınızdayız. Sizler de biliyorsunuz ki ekonomimizden kaynaklı, oyun oynamanın artık hobi olmaktan çıkıp aşırı derecede pahalı ve lüks bir eğlence aracı olduğu bir dönemdeyiz. Satın aldığımız ekran kartları her ne kadar çok pahalı olsa da en azından NVIDIA'nın çıkartmış olduğu yenilikçi teknolojiler sayesinde maksimum performans alabiliyoruz.

Eski zamanlarda belki hatırlarsınız bir oyunu bilgisayarımız kaldırsın diye çözünürlüğü düşürürdük. DLSS'de aslında tam olarak böyle çalışıyor. Grafik kartı devi Nvidia'nın DLSS (Deep Learning Super Sampling) teknolojisi, yapay zekâ gücünü kullanarak oyun grafiklerini gerçek zamanlı olarak geliştiriyor. Yani bir bakıma o an gördüğünüz düşük çözünürlüklü pikseli yapay zekâ ile geliştirerek yeniden yaratıyor.

Bu sayede bilgisayarımız o kadar güçlü olmasa da DLSS teknolojisi ile ultra kalite ve yüksek çözünürlükte oyunlar oynayabiliyoruz. Önce "DLSS 2.0" olarak çıkış yapan ve günümüzde "DLSS 3.5 + Frame Generation" olarak geliştirilen bu teknoloji, oyunlarda inanılmaz bir FPS artışı sağlıyor ve bunu sağlarken de görüntü kalitesinden ödün vermiyor. Umuyoruz ki DLSS daha da gelişir ve tüm oyunlara gelir.

Biz de sizler için şu an DLSS destekleyen en iyi oyunları listelemeyi düşündük. İşte, DLSS teknolojisinin desteklendiği en iyi 15 oyun:

Vahşi Batı'nın derinliklerinde gerçekçi bir macera: Red Dead Redemption 2

Red Dead Redemption 2, Rockstar Games'in bu zamana kadar yapmış olduğu oyunlar içerisinde başyapıtı olabilir. Vahşi Batı'nın geniş dünyasında at sırtında dolaşırken, her bir ayrıntının ne kadar ince düşünüldüğünü görebilirsiniz.

Güneşin batışı, karın yağışı veya bir kasabanın tozlu sokakları... Nvidia DLSS desteğiyle birlikte, güçlü olmayan bir bilgisayarınız olmasa da ultra kalitede oynayarak oyunun nefes kesen grafiklerine sizler de şahit olabilirsiniz.

Fantastik dünyaların kapılarını aralayan: Baldur's Gate 3

Baldur's Gate 3, klasik RPG oyunlarının modern bir yorumu olarak karşımıza çıktı. Her ne kadar popüler bir oyun tarzı olmasa da tüm oyuncuları kendine bağlamayı başardı. Oyunun detaylı dünyası ve zengin karakter tasarımları, oyunculara adeta unutulmaz bir deneyim yaşattı.

İzometrik görünüme sahip Baldur's Gate 3'ün büyülü dünyasını, DLSS desteği ile yüksek çözünürlükte her bir detayın derinliğine varana kadar keşfedebilirsiniz.

Kaderin kıyısında yürümek: Elden Ring

FromSoftware'in son şaheseri Elden Ring, PC çıkışında optimizasyon sorunlu çıkış yapsa da her oyuncunun bu muazzam oyunu tadabilmesi için DLSS sistemi ile desteklendi.

Karanlık ve mistik bir dünyada geçen aksiyon RPG oyunu, toplamda 328 ödül kazanarak The Last of Us Part 2'yi geride bıraktı ve tüm zamanların en çok ödül alan oyunu olmayı başardı.

Mitolojik savaşların destansı anlatımı: God of War

Bir zamanlar God of War PC'ye gelecek desek herkes bize gülerdi. Ama yıllar sonra bu duvar yıkıldı ve artık Sony, Playstation'a özel çıkarmış olduğu oyunları yavaş yavaş bilgisayara getiriyor.

Geçmiş zamandaki God of War serisine yeni bir yorum katılarak tasarlanan ve Yunan mitolojisinden İskandinav mitolojisine geçiş yapan God of War'da DLSS teknolojisine sahip. Çıktığı yılda Red Dead Redemption 2'yi geride bırakarak yılın ödülünü de kazandığını belirtmeden geçmeyelim.

Bloklar dünyasının yaratıcılık harikası: Minecraft

Minecraft'ın ilk çıktığı yılları düşününce gözümüzden bir yaş akmadı değil. O zamanlar internet üzerinden oynamaya çalışırdık ve bir client'a bile sahip değildi. Şimdi ise milyonlarca kullanıcısı var ve dünyanın en çok satan oyunu ünvanına sahip.

Aslında düşününce DLSS desteğine sahip olsa ne olur olmasa ne olur dediğinizi duyar gibiyiz. Ancak Minecraft'ta artık RTX (Ray Tracing - Işın İzleme) teknolojisi bulunuyor ve RTX teknolojisini çalıştırmak için güçlü bir donanıma sahip olmanız gerekli.

Kararlarınız ne siyah ne de beyaz: The Witcher 3: Wild Hunt

Aslında ne zaman bir Witcher 3 ile ilgili yazı yazmaya başlasak kafamızda hemen "laralaylaralara laylaralara laylalalaylalaylalaylayla la" çalıyor. Her Türk oyuncunun kütüphanesinde bulunan ve bizim için şaheser olan bu oyuna yakın zamanda ücretsiz bir güncelleme gelmişti.

Her ne kadar düzgün çalışan oyunu birazcık bozmuş olsalar da bu güncelleme ile artık Witcher 3, çok daha üst düzey grafik kalitesine ve RTX teknolojisine sahip. Zaten güncelleme almadan önce bile sistemlerimizi zorluyordu ancak DLSS teknolojisini kullanarak sizler de yüksek performansta oynayabilirsiniz.

Karanlıkta parlayan ışık: Alan Wake 2

Grafik kalitesi bakımından Cyberpunk 2077 ile kapışan bu yapım geçen sene tüm oyun dünyasını adeta sarstı. Tabii ki bu grafik kalitesinin istediği sistem gereksinimleri de dudak uçuklatacak seviyedeydi.

Ancak merak etmeyin çünkü Alan Wake 2'de DLSS 3.5 teknolojisi bulunuyor. Her ne kadar istedikleri bir sisteme sahip olamasak da bu teknoloji sayesinde en azından oyunu akıcı şekilde ve güzel bir grafik kalitesiyle oynama şansımız oluyor.

Geleceğin karanlık yüzü: Cyberpunk 2077 Ultimate Edition

Cyberpunk 2077, çıkışıyla beraber eleştirilerin odağında olsa da Nvidia desteğiyle birlikte grafik konusunda çıtayı oldukça yükseltti. Oyun, sunmuş olduğu geniş kapsamlı dünya ve derin hikâye anlatımıyla zaten dikkat çekerken RTX (Ray Tracing - Işın İzleme) ve Path Tracing (Yol İzleme) teknolojileri sayesinde etkileyici bir görsel deneyim sunuyor.

Her güncelleme ile daha da iyileşen ve çıkarılan Phantom Liberty DLC'si ile tekrardan gündeme oturan bu yapım, bilgisayarınızın ekran kartını yakabilir. O yüzden DLSS teknolojisi de bu konuda hemen imdadımıza koşuyor.

Bilim ve fantezinin buluşma noktası: Portal with RTX

Portal with RTX, oyuncuları Valve'ın ikonik yapımı Portal'ın labirentlerine, bu kez yeniden tanımlanmış, ışık saçan koridorlara davet ediyor. Orijinal Portal'ın zekice tasarlanmış bulmacalarını ve akılda kalıcı hikâyesini korurken, Nvidia'nın RTX teknolojisi ile yeni bir oyunmuş gibi hissetmenize sebep olabilir.

Zekânız ve algınız test edilirken gözleriniz de artık büyülenecek. Çünkü grafik kalitesinden çok, gözleriniz FPS değerinde olabilir. Bu sebeple DLSS açmayı unutmayın.

Uzayın soğuk boşluğunda nefes kesen bir macera: Dead Space (2023)

Normalde hiç EA şirketini övecek değildik ama adamlar bu sefer yapmışlar abi. Dead Space Remake muhteşem bir yeniden yapım olmuş. Ayrıca tek grafik güncellemesi olarak değil, bazı sahneleri tekrar yorumlanması oyuna yeni bir hava katmış.

RTX teknoloji ile desteklenen Dead Space Remake'i oynarken korkudan aklınızı yitirebilirsiniz, dikkat edin. Bol bol uzuv da kesmeye özen gösterin yoksa siz bir uzvunuzu kaybedebilirsiniz.

Gökyüzünün uçsuz bucaksız derinliklerinde: Microsoft Flight Simulator

Gerçekçi bir uçuş simülasyonu mu dediniz? İşte o zaman doğru adrestesiniz. Ancak buna ne bilgisayar dayanır ne de donanım diyecektik ki yardımımıza DLSS koştu.

Dünyanın dört bir yanını bulutların üzerinden izlerken DLSS'in sunduğu destek ile grafik kalitesinden de ödün vermeyerek her bir manzarayı her bir şehri inanılmaz bir gerçekçilikle tadabilirsiniz.

Şehirde hoplayan zıplayan bir örümcek çocuk: Marvel's Spider-Man Remastered

Yıllardır hayalimizi kurduğumuz örümcek çocuk Peter Parker'ın oyununa sonunda kavuştuk hatta 2. oyunu bile çıktı. Tabii ki şu anda PC sürümü bulunmuyor ancak o da tahminlerimize göre yakın bir zamanda gelecektir.

Güzel olan tarafı ise PC versiyonu gelirken sürekli bir grafik güncellemesi alarak geliyor olması. RTX teknolojisi ile yenilenen Marvel's Spider-Man, DLSS ile de destekleniyor. Bu sayede New York sokaklarında ağ atıp oraya buraya uçarken FPS kaybı yaşasak da akıcı bir şekilde oynayabiliyoruz.

Kayıp hazine peşinde: Uncharted: Legacy of Thieves Collection

Kendisini henüz oynama şansımız olmadı fakat Uncharted oyunlarının namını illa ki hepimiz duymuşuzdur. Aslında Playstation tarafından PC tarafına çıkış yapan oyunlar arasında karşılaştırdığımızda adı çok fazla sükse yapmasa da o bizim gönlümüzün hazinesi.

Nathan Drake'in maceralarını konu alan oyunumuz NVIDIA'nın DLSS hazinesi ile de desteklenmiş. Umuyoruz ki Nathan Drake abimizin diğer oyunlarını da PC tarafında görme şansımız olur ve seriye en başından girebiliriz.

Karanlık bir dünyada ışık arayışı: Diablo IV

"Diablo" dediğinizde adının ağırlığını bile hissedebilirsiniz. Aslında her ne kadar 3. oyunu eleştiri yağmuruna tutulsa da serinin yeni oyunu pek çok oyuncu tarafından ve özellikle Diablo fan kitlesi tarafından çokça sevildi.

Ancak sanıyoruz ki Blizzard ki bu durumdan pek hoşnut olmamış. Çünkü kendileri oyuncularını dinlememekte fazla ısrarcı. Metacritic puanı ne kadar yüksek olsa da oyuncu puanı 2.2 gibi bir skorla yerlerde geziyor. Hey Blizzard, lütfen azıcık bizi dinle yahu!

Bağlantıların ve yalnızlığın hikâyesi: Death Stranding: Director's Cut

Kojima abimiz gerçekten çok garip bir insan. Adam yaptığı her oyunda "Vücudumun %70'i filmdir." diye bağırıyor resmen. Ayrıca eklediği ince detayları da cabası. Yaptığı bu oyunda 12 saatlik cutscene (ara sahne) bulunuyor.

Çok değişik bir oynanışa sahip olsa da sırf bu muhteşem hikâyeyi görmek için deli danalar gibi bir oraya bir buraya koşuşturarak kargoculuk yaptık. Yakın zamanda filmi ve ikinci oyunu duyurulan Death Stranding deneyimini kesinlikle sizler de tatmalı ve yaşamalısınız.

Herkese hitap etmeyen bir oyun gibi gözükse de müzikleri, atmosferi ve o merak ettiren hikâyesinin tadına bir vardınız mı bilgisayar başıdan kalkmamanıza sebep olabilir. Ha yukarıda yazdıklarımız da yanlış anlaşılmasın, kendisini ve oyunlarını çok seviyoruz. Webtekno kalp Kojima.

NVIDIA DLSS destekleyen diğer oyunlar:

A Plague Tale: Requiem

ARK: Survival Ascended

Assassin's Creed Mirage

Atomic Heart

Avatar: Frontiers of Pandora

Back 4 Blood

Battlefield 2042

Call of Duty: Modern Warfare III (2023)

Control

DEATHLOOP

Diablo II: Resurrected

DOOM Eternal

Dying Light 2 Stay Human

Escape From Tarkov

Evil West

F1 23

Farming Simulator 22

FINAL FANTASY XV WINDOWS EDITION

Forspoken

Forza Horizon 5

Ghostrunner 2

Gotham Knights

Hellblade: Senua's Sacrifice

Hi-Fi RUSH

High On Life

HITMAN 3

Hogwarts Legacy

Horizon Zero Dawn Complete Edition

Lies of P

Like a Dragon: Infinite Wealth

Lords of the Fallen 2023

Marvel's Guardians of the Galaxy

Marvel's Midnight Suns

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Metro Exodus

MONSTER HUNTER RISE

Monster Hunter: World

Mortal Kombat 1

Mount & Blade II: Bannerlord

Need for Speed Unbound

Nioh 2 - The Complete Edition

No Man's Sky

Palworld

Party Animals

PAYDAY 3

Ratchet & Clank: Rift Apart

Ready or Not

Redfall

REMNANT II

Returnal

RoboCop: Rogue City

Rust

Shadow of the Tomb Raider

Sifu

Sons Of The Forest

STAR WARS Jedi: Survivor

Starfield

System Shock

TEKKEN 8

The Ascent

THE FINALS

The Last of Us Part I

The Medium

The Outlast Trials

Tom Clancy's Rainbow Six Siege

Wo Long: Fallen Dynasty

Sizin bu yazdığımız oyunlar hakkınızdaki görüşleriniz neler? Mesela içlerinden birini seçin desek en iyi olarak hangisini seçerdiniz? Yorumlarda bekliyoruz. Sağlıcakla kalın.

