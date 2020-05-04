Microsoft, 'Hey Cortana' Yanıtını Windows 10'dan Kaldırıyor

Microsoft'un kişisel asistanı olan Cortana, beta sürüm kapsamında güncellendi. Tüketicilerin hizmetine sunulan son güncelleme, Cortana'nın "Hey Cortana" cümlesine karşı verdiği yanıtı ve tepkiyi ortadan kaldırıyor.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, uzunca bir süredir kendi kişisel asistanı Cortana üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. İlk kez 2014 yılında piyasaya sürülen bu akıllı asistan, Windows 10'un varsayılan sesli asistanı olmasına rağmen istenilen popülerliğe bir türlü ulaşamadı. Microsoft da bu nedenle uzunca bir süredir bu akıllı asistanın iyileştirilmesi için gerekli çalışmaları sürdürüyor.

Microsoft, Cortana'ya gösterdiği ilgiyi her fırsatta dile getirdi. Bu asistanın daha iyi olabilmesi için çalışmalarını sürdüreceğini ifade eden yetkililer, bu seferki güncellemede ise Cortana'nın bir özelliğini kullanımdan kaldırdılar.

Cortana, Microsoft'un istediği popülerliğe bir türlü ulaşamadı

Microsoft bir süredir, Windows 10'un 2004 sürümü ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor ve bu bağlamda meraklıları için ön izleme sürümleri de yayınlandı. Son sürümde Cortana'yı güncelleyen geliştiriciler, sesli asistanın "2.2004.22762.0" kodlu beta sürümünde önemli bir gelişmeye imza attılar. Cortana'nın son beta sürümü, kişisel asistanın "Hey Cortana" sözüne sesli cevap verme özelliğini devre dışı bırakmış görünüyor.

Microsoft geliştiricilerinin neden böyle bir şey yaptıkları şu an için bilinmiyor. Ancak kullanıcılar, Cortana'nın ilgili bölümüne girdiklerinde uyandırma cümlesine dair özelliğin şu an için kullanılamadığını, ilerleyen güncellemelerde bu özelliğin yeniden aktif edileceği ifade ediliyor. Ancak bir sonraki güncellemenin kullanıcılara ne zaman sunulacağı henüz bilinmiyor.