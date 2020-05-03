Microsoft, Mac bilgisayarlarında Office Insider Hızlı programına kaydolmuş kullanıcıları için yeni güncelleme yayınladı. Güncellemeyle birlikte herhangi bir yenilik gelmezken birkaç hata düzeltmesi yapıldı.

Teknoloji devi Microsoft, geçtiğimiz gün Office kullanıcılarından macOS işletim sisteminde Office Insider programına kayıt olmuş olanlar için yeni bir güncelleme yayınladı. Microsoft Office uygulamalarına gelecek yeni özellikler yayınlanmadan test etmenizi sağlayan program, son güncellemeyle Outlook uygulamasında bazı hata düzeltmeleri yaptı.

macOS işletim sistemi kullanan ve Office Insider programına kayıt olan kullanıcılar, son güncellemeyle hata düzeltmeleri elde etse de sürüm notlarına göre hiçbir yenilik almadı. Güncelleme, yalnızca Outlook uygulamasındaki hataların giderilmesine odaklandı.

Yeni Office Insider güncellemesiyle gelen yenilikler:

Office Insider’a gelen 16.38 (20042808) sürüm numaralı güncelleme, ‘Mac Hızlı’ programına kayıt olan kullanıcılar için yayınlandı. Yani Insider programının ‘Mac Yavaş’ programına kayıt olmuş olan kullanıcılar yeni güncellemeyle gelen düzeltmeleri henüz almadı. Tabii bu iki program arasındaki farktan kaynaklanıyor. Yeni güncellemeyle birlikte yayınlanan sürüm notları ve gelen hata düzeltmeleri şu şekilde:

Outlook

Takvim: Süresi sıfır olan yazar etkinlikleri için destek eklendi

Süresi sıfır olan yazar etkinlikleri için destek eklendi İleti Listesi: Artık yeni ileti listesinde ilk harf için arama veya gezinme destekleniyor

Artık yeni ileti listesinde ilk harf için arama veya gezinme destekleniyor Takvim: Seri toplantı davetlerindeki yanlış önizleme tarihi düzeltildi

Seri toplantı davetlerindeki yanlış önizleme tarihi düzeltildi Takvim: Bir odaya toplantı gönderildiğinde artık oda hemen eklenecek

Bir odaya toplantı gönderildiğinde artık oda hemen eklenecek Yeni özellikler

Vurgulanacak özellik yok

Bilinen sorunlar

Bilinen sorun yok

Mac için Office Insider’a nasıl katılınır?

Mac için Office Insider programı, Insider Hızlı ve Insider Yavaş olmak üzere iki farklı şekilde kullanılabilir. Insider Hızlı programına kayıt olan kullanıcılar ilk derlemeleri kullanarak sorunları belirlemek ve henüz geliştirme aşamasında olan özellikler hakkında görüşlerini bildirir.

Insider Yavaş programındaki kullanıcılarsa en az risk ile tam olarak desteklenen derlemelere erken erişim elde etmek ve Office’in geliştirilmesine yardımcı olmak için görüşlerini bildirmek isteyen kullanıcılara hitap eder. Size uygun programı seçtikten sonra aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

Herhangi bir uygulamayı açın ve Yardım > Güncelleştirmeleri Denetle > Gelişmiş adımlarını takip edin.

Güncelleştirme Kanalı menüsünde Insider Hızlı veya Insider Yavaş’ı seçin. Bu adım sonrasında seçtiğiniz programa dahil olmuş olacaksınız.