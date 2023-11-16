Microsoft, yapay zekâ sektörüne ilişkin tonla açıklama yaptığı Ignite etkinliğini gerçekleştirdi. Etkinliğe katılan NVIDIA'dan, bir daha unutamayacağınız bomba bir açıklama geldi.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, geçtiğimiz gece "Microsoft Ignite" isimli etkinliğini gerçekleştirdi. Daha çok profesyonellere yönelik olan bu etkinlikte, en çok da yapay zekâ ile ilgili açıklamalar dikkat çekti. Şirketin yaptığı açıklamalar, sektörün nasıl evrileceğini gözler önüne seriyor.

Şimdi sizlerle, Microsoft Ignite etkinliğinde öne çıkan açıklamalara yakından bakacağız. NVIDIA'nın da dahil olduğu etkinlikteki en dikkat çekici açıklamanın da bizzat NVIDIA tarafından yapıldığını söyleyelim.

Microsoft Ignite etkinliğinde öne çıkan açıklamalar:

Bing Chat gitti, yerine "Copilot" geldi

Microsoft'un ChatGPT'den güç alan botu "Bing Chat", bundan sonra "Copilot" olarak anılacak. Aslında bu şaşırtıcı değil çünkü Microsoft'un Windows 11 başta olmak üzere hizmetlerinde sunduğu tüm yapay zekâ desteği "Copilot" olarak isimlendiriliyordu.

Microsoft, kendi yapay zekâ çipi için kolları sıvadı

Microsoft Ignite etkinliğindeki en dikkat çekici açıklamalardan bir tanesi, Microsoft'un kendi çipini duyurmasıydı. Yapay zekâya odaklanan Maia AI isimli çip, büyük dil modellerini eğitmek için kullanılacak. Microsoft, NVIDIA bağımlılığından kurtulmak için böyle bir şey yapmış gibi görünüyor.

Herkes kendi yapay zekâ destekli botunu oluşturabilecek

Open AI, geçtiğimiz haftalarda ChatGPT ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Bu açıklamada, bundan sonra herkesin kendine özel sohbet botu geliştirebileceği belirtildi. Microsoft, bu durumdan oldukça etkilenmiş görünüyor. Zira Microsoft, Copilot Studio, artık kullanıcıların kendi yapay zekâ destekli sohbet botlarını üretmesine izin verecek.

Microsoft Copilot AI, daha fazla kişiselleştirme seçeneği sunacak

Microsoft'un ChatGPT'si olarak nitelendirebileceğimiz Copilot, artık çok daha fazla kişiselleştirme seçeneği sunacak. Microsoft'un hemen hemen tüm sistemlerine entegre olan yapay zekâ, özellikle de Teams toplantıları için daha etkin kullanılabilecek. Teams'e ek olarak PowerPoint ve Outlook gibi hizmetlerde de kullanıcılar, Copilot üzerinde oynamalar yapabilecekler.

Microsoft Mesh, Teams'e entegre edildi

Microsoft'un kendi sanal ve artırılmış gerçeklik dünyası Mesh, artık daha etkin kullanılacak gibi görünüyor. Zira Microsoft, sanal dünyasını Teams'e entegre edecek. Kullanıcılar, bu özellik sayesinde sanal ortamda bir araya gelip, toplantı gerçekleştirebilecekler. Microsoft, bunu yaparken, VR kulaklık zorunluluğu da sunmayacak.

"Microsoft Planner" geliyor

Microsoft, planlama ve hatırlatma gibi hususlar için "Microsoft To Do" ve "Takvim" gibi hizmetlerini zaten sunuyor. Gelecek yıl, kullanıcılara çok daha iyi bir deneyim sunmak için yeni bir sisteme geçiş yapılacak. Microsoft Planner isimli yeni uygulama, planlama süreçleri için işlevsellik sunacak.

Windows AI Studio ile sıradan bilgisayarlar da yapay zekâ geliştirebilecek

Microsoft ile NVIDIA iş birliğinde, "Windows AI Studio" isimli yeni bir platform duyuruldu. Bu platform, kullanıcıların Windows PC'lerde yapay zekâ modellerini çalıştırmalarını ve kendilerine göre özelleştirmelerine imkân tanıyacak.

Microsoft Teams, arka planı değiştirebilecek

Microsoft'un pek çok iş yeri tarafından tercih edilen iletişim aracı olan Teams, önümüzdeki süreçte arka plan değiştirme özelliği kazanacak. Bu özellik, kullanıcıların toplantıya hazırlanmak için uygun bir yer aralamaları durumunu ortadan kaldıracak.

Microsoft Loop yayınlandı

Microsoft, kullanıcıların ortak projeler geliştirmesini sağlayan yeni hizmeti "Loop"u kullanıma sundu. Farklı yerlerde, farklı zamanlarda ortak bir proje üzerinde çalışan bireyler, Microsoft Loop ile bu süreci kolayca yönetebilecekler.

Security Copilot ile sistem güvenliğini sağlamak daha kolay olacak

Microsoft'un Copilot'u, sistemlerin güvenliğini sağlayan yazılımcılar için de eşsiz bir deneyim sunacak. Şirket, Sentinel ile Defender XDR platformlarını birleştiren Security Copilot'u duyurdu. Bu yeni platform, sistem güvenlikçilerinin işleriyle ilgili her şeyi tek bir ekranda yönetmesini sağlayacak.

"Dönüm noktasındayız"

Ignite etkinliğinde açıklama yapan isimlerden biri, tahmin edebileceğiniz üzere Microsoft CEO'su Satya Nadella idi. Nadella, yapay zekâ sektörü için bir dönüm noktasına girildiğini söyledi. Yapay zekânın bugüne kadar ilginç teknolojilerle gündeme geldiğini aktaran Nadella, bundan sonra üretim, yapım, dağıtım ve güvenlik ayrıntılarına girilmeye başlayacağını söyledi.

NVIDIA: Üretken yapay zekâ, internetten daha büyük olacak!

NVIDIA CEO'su Jensen Huang da etkinlikte bulunan isimlerdendi. Üretken yapay zekânın bilgi işlem teknolojisindeki en önemli şey olduğunu söyleyen Jensen Huang, bu teknolojinin bilgisayarlardan, akıllı telefonlardan ve hatta internetten bile daha büyük olacağını ifade etti.