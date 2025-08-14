Windows patronu, işletim sisteminin geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Buna göre yeni Windows sürümleri, yapay zekâ odaklı çoklu modelli yapıya sahip olacak ve çok büyük değişiklikler yaşayacak.

Windows 11’in çıkışının üzerinden 4 yıl gibi bir süre geçmesinin ardından kullanııcılar, Windows 12’yi beklemeye başlamıştı. Şimdi ise Microsoft, Windows patronu Pavan Davuluri’nin konuşmalarını içeren bir video paylaştı. Davuluri, bu videoda Windows’un geleceği hakkında konuştu.

Davuluri’nin açıklamalarına göre Windows da dünyada devam eden yapay zekâ devriminden etkilenecek. İşletim sisteminin artık “çoklu modelli” olmaya başladığını göreceğiz. Yani yöneticiye göre Windows, yapay zekâyla baştan aşağı değişecek.

Windows, bir yapay zekâ asistanına dönüşecek

Davuluri’ye göre deneyim çeşitliliği çok önemli hâle gelecek. Windows’un bilgisayar ekranınıza bakan ve bağlamın farkında olması en öne çıkan özelliklerinden olacakmış. Ayrıca etkileşimin de öne çıkacağını belirtmiş. Kullanıcıların bilgisayarı ile konuşabileceğini ve işletim sisteminin yapay zekâ sayesinde onlara yardımcı olabileceğini aktarmış.

“Sesli modlara” öncelik verileceğinin de altını çizmiş. Şirketin ana hedeflerinden biri klavye ve mouse’a ek olarak Windows’ta kullanıcının ses ile işletim sistemiyle etkileşime geçebilmesi olacak. Bu da yapay zekânın hem ekranınızda olanları görüp hem de sesli bir şekilde sizle konuşabileceği anlamına geliyor. Bu yüzden Windows’un bir yapay zekâ asistanına dönüşeceğini söylemek yanlış olmaz.

Davuluri ayrıca yapay zekâ nedeniyle Windows’un bugünkü gibi görünmeyeceğini düşündüğünü de eklemiş. Yani yapay zekâ devrimi nedeniyle arayüzde çok büyük değişiklikler görmemiz olası. Bu açıklamalar, Microsoft’un Windows 12 ile başlayarak bir sonraki işletim sistemi sürümlerinde neler planladığının bir parçası. Nasıl bir deneyim olacağını bekleyip göreceğiz.