Mobil oyunculuk tarafına büyük yatırımlar yapan Microsoft, son dönemde yavaştan trend hâline gelen el konsollarına da göz dikmiş gibi görünüyor.

Xbox tarafını güçlendirmek için büyük çaplı yatırımlara imza atan Microsoft, geçtiğimiz senelerden bu yana mobilde oyun oynama deneyimini geliştirmek için çalışıyor. Bu bağlamda Xbox konsoluna uzaktan bağlanarak telefondan oyun oynayabilme ve kontrolcü olmasa da telefon üzerinde sanal kontrolcü kullanabilme gibi yenilikler görmüştük.

Şimdiyse PlayStation Portal konsoluna rakip olabilmek adına, Nintendo Switch’te gördüğümüz Joy-Con kontrolcülerden ilham alan şirketin benzer bir tasarımı Xbox için kullanma ihtimali gündemde. Bunu hiç yoktan ortaya çıkaran ise Microsoft’un yaptığı bir patent başvurusu oldu.

Kendi kendilerini ayarlayabiliyorlar.

Eğer hayata geçirilirse Microsoft Cloud ağında çalışacağını düşündüğümüz bu iki parçalı alet, farklı kalınlıktaki cihazlara tutunabilme becerisine sahip. Bu da farklı akıllı telefonları ve tabletleri, el konsoluna çevirebileceği anlamına geliyor. Bu görseller arasında katlanabilir ekranlı cihazların da yer aldığını belirtmek gerek. Söz konusu patent başvurusundaki görsellerden biri, spesifik olarak üstte gördüğünüz, PlayStation Portal cihazına benzerliğiyle dikkat çekiyor.

Bu kontrolcülerin Joy-Con’lardan farkına bakacak olursak, bildiğimiz üzere Joy-Con’lar kaydırma yoluyla Switch’in kenarlarına yerleşiyorlar. Bu kontrolcüler ise farklı cihazlara tutunabilmelerini sağlayan ve kendi kendine ayarlanan bir mekanizmaya sahip. Bağlantı yolları için patent üzerinde bir detay yer almıyor. Bu tür cihazlar için Bluetooth ilk tercih olsa da type-c seçeneği de değerlendirilebilir.

Microsoft her ne kadar mobil oyunculuk tarafında farklı patent başvuruları yapsa da bunların çok azı gerçeğe dönüşmüş durumda. Bu da şu an bu konuda heyecanlanmak için erken demek. Yine de bu deneyimi yaşamak için Razer gibi markaların kontrolcülerine göz atabilirsiniz.