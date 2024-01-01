Xbox Türkiye'nin 2024 yılı için gerçekleştirmeyi planladığı sürpriz, oyun severler için tatsız bir sürprize dönüştü. Oyunseverler kodları alamadı, alanlar da kullanamadı.

Yılbaşı zamanlarında firmalar, müşterileri için çeşitli sürprizler planlıyorlar. Bu sürprizlerden biri de Xbox Türkiye'nin gerçekleştirdiği kampanya idi. Oyun severler bu süreçte oldukça heyecanlandı ve sürprizin ne olduğuna dair çeşitli tahminlerde bulundu. Yeni yıla dakikalar kala sürpriz ortaya çıktı. Xbox Türkiye, 2 adet PC Game Pass kodu paylaştı. Ancak bu kodlar Türkiye'de kullanılamıyordu.

Konuyla ilgili olarak X üzerinden bir paylaşımda bulunan Xbox Türkiye, "Sevgili Xbox Türkiye ailesi; öncelikle geri bildirimleriniz için teşekkür ederiz. En kısa zamanda kodu çalışmayanlara yeni kod temin edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Oyun severlerin kalbi kırıldı

Oyun severlerden gelen tepkilerde ise verilen kod sayısının hâli hazırda yetersiz olduğuna dikkat çekilirken, kodları alamayanlar da tepkilerini gösterdi. Kodları alabilenler de zaten kullanmayı başaramadılar çünkü Xbox Game Pass'te bölgesel kısıtlamalar bulunuyor. Başka bir bölgeye ait kodlar da Türkiye'de çalışmıyor.

Eleştirilen bir diğer nokta ise kodların PC Game Pass kodu olmasıydı. Xbox kullanıcıları, doğrudan Xbox Türkiye üzerinden yapılan kampanyada kendi konsollarının göz ardı edildiğini düşünüyor. Bazı kullanıcılar ise sorunun çözümünü herkesin hesabına ücretsiz Game Pass süresi tanımlanmasında görüyor.

Sosyal medyadan gelen bazı tepkiler şöyle: