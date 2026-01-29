Tümü Webekno
Microsoft, Kaç Para Kazandığını Açıkladı: Kârlılık Uçtu, Xbox Çakıldı!

Microsoft, 2025'in son çeyreğine ilişkin dönemde kaç para kazandığını ve kadar kâr ettiğini açıkladı. Şirket gelirleri, Xbox hariç tüm kategorilerde çok büyük artışlar gösterdi. Microsoft'un kârlılığı ise yüzde 60 artmış oldu. İşte detaylar...

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, düzenlediği bir etkinlikte 2025'in son çeyreğine ilişkin mali durum raporunu yayımladı. Şirketin yaptığı açıklamalar, Microsoft'ta yüzlerin güldüğünü gözler önüne seriyor. Ancak Xbox donanım satışlarında ciddi bir kriz olduğunu söyleyebiliriz.

Microsoft'un yayımladığı verilere baktığımızda hemen her kategoride gelir artışı yaşandığını görüyoruz. Bu bağlamda; şirketin son çeyrekteki net geliri, yüzde 17'lik artışla 81,3 milyar dolara ulaştı. Microsoft'un net kârı ise 38,5 milyar dolara yükseldi. Kârlılık, yıllık bazda yüzde 60 artış göstermiş oldu.

Xbox satışları dibi gördü!

Başlıksız-1

Az önce de belirttiğimiz gibi Microsoft'un gelirleri hemen her kategoride artış gösterdi. Ancak Xbox donanım ve oyun satışlarında önemli bir gerileme yaşandı. Şirketin açıklamasına göre Xbox cihaz satışlarından elde edilen gelir yüzde 32 geriledi. Xbox hizmetlerinden ve oyunlardan elde edilen gelirlerde ise yüzde 5'lik düşüş yaşandı.

Windows 11 Tarih Yazdı: 1 Milyar Kullanıcıyı Geçti! Windows 11 Tarih Yazdı: 1 Milyar Kullanıcıyı Geçti!

Microsoft'un açıkladığı mali durum raporunda özellikle vurgulamamız gereken bir husus var. Şirketin bulut teknolojilerinden elde ettiği gelir, tarihte ilk kez 50 milyar doların üzerine çıktı. Burada yüzde 39'luk bir artış yaşanmış oldu. Bunun en önemli nedeni ise tahmin edebileceğiniz üzere yapay zekânın etkisiydi. Microsoft, açıkladığı rakamlarla beklentileri aşmış oldu.

