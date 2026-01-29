Tümü Webekno
Windows 11 Tarih Yazdı: 1 Milyar Kullanıcıyı Geçti!

Microsoft, Windows 11'in 1 milyar kullanıcıyı geçtiğini açıkladı. İşletim sistemi, bu barajı Windows 10'dan çok daha hızlı geçti.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

2021 yılında resmen piyasaya sürülen Windows 11, Windows 10 desteğinin sona erdirilmesinin ardından şu anda dünyada en güncel işletim sistemi hâlini almıştı ve gün geçtikçe daha fazla kullanıcıya ulaşıyordu. Şimdi ise Windows 11’in önemli bir eşiği geride bıraktığı açıklandı.

Microsoft tarafından geliştirilen Windows 11 işletim sistemi, resmen 1 milyar kullanıcıyı geçmeyi başardı. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre 2025’in son çeyreğinde bu sınır aşıldı.

Windows 10’dan daha hızlı 1 milyar kullanıcıyı geçti

Windows 11’in oldukça başarılı gittiğini gösteren bilgiler de var. Öyle ki işletim sistemi** 4 yıl (1.576 gün) civarı bir süreçte 1 milyarı aşmayı** başardı ve bunu Windows 10’dan daha hızlı yaptı. Windows 10,** 6 yılda (1.706 gün) 1 milyar kullanıcıyı** geçmişti.

CEO Satya Nadella’nın açıklamalarına göre Windows 11 kullanıcı sayısı yıllık oranda %45 gibi ciddi bir yükseliş gösterdi. Son birkaç ayda da ciddi bir yükseliş oldu. Bunun temel nedeninin Ekim 2025 itibarıyla Windows 10’a olan resmî desteğin kesilmesi olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden milyonlarca kullanıcı Windows 11’e geçiş yaptı.

