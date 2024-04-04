Microsoft Edge, "Karalayarak Arama" Özelliğini Test Ediyor

Microsoft Edge, Android'deki yuvarlak içine alarak arama yapma özelliğine benzer bir özellik üzerinde daha çalışıyor.

Yakın zamanda, yapay zekâ destekli Android akıllı telefonlar için bir görselde ya da metinde belirli bir bölümü internet üzerinde arama amacıyla kullanılabilen "yuvarlak içine alarak arama" özelliğini görmüştük. Microsoft da benzer bir özelliği Copilot için geliştirmeye başlamıştı. Teknoloji devi şimdi aynı mantıkla çalışan ancak daha farklı bir özelliğe odaklanıyor.

Bu defa aranmak istenen sözcüğü yuvarlak içine alarak değil de üzerini karalayarak arayabiliyoruz. Henüz resmî bir adı olmayan ve Leopeva64 adlı kullanıcı tarafından X üzerinden paylaşılan bu özellik henüz erken geliştirme aşamasında bulunuyor.

Microsoft'tan arama için yeni alternatifler

Öte yandan karalayarak arama özelliği, Microsoft'un geliştirdiği ilk yuvarlak içine alarak arama benzeri özellik değil. Geçtiğimiz ay da Copilot için yuvarlak içine alarak arama yapma özelliğinin test edildiğini görmüştük. Özellik kullanılmak istendiğinde ekranda beliren transparan filtreyi kullanarak aranmak istenen bölüm seçilebiliyordu.

Bütün bunlara ek olarak Microsoft'un geliştirdiği bir diğer görsel üzerinden arama özelliği ise ekran görüntüsü üzerinden arama olmuştu. Bu özellikte de Copilot'a yüklenen ekran görüntüsü üzerinde, sağ tuşa basılı tutarak bir alan seçildiğinde o alanda bulunan görseli ya da yazıyı aramayı sağlıyordu.

Teknoloji devleri, kullanıcıların daha sorunsuz ve akıcı şekilde arama yapabilmeleri için çalışmalar yapmaya devam ediyorlar. Arama motorları, firmaların gelirleri açısından büyük önem taşıyor. Daha önce de birlikte çalışan Microsoft ve Google, bu arama özelliğinde de güçlerini birleştirmiş gibi gözüküyor.