Yeni bir iddiaya göre yıllardır tamamen ücretsiz olan Google Arama, köklü bir değişikliğe uğrayabilir. Aramanın, yapay zekâ özellikleri sunan ücretli bir versiyonunun gelebileceği konuşuluyor.

İnternet deyince herkesin aklına gelen ilk hizmet şüphesiz Google Arama. Uzun yıllardır hayatımızın önemli bir parçası olan bu hizmet, hep ücretsiz olmuştu. Ancak gelen yeni bilgiler, teknoloji devinin iş modelinde köklü bir değişiklik yapabileceğini gösterdi.

İddianın kaynağı Financial Times. Paylaşılan rapora göre şirket, aramayı tamamen ücretsiz yapmaktan vazgeçip ücretli bir versiyon eklemeyi düşünüyor. Yani gerçekse Google Arama’nın hem bedava olan hem de ücretli olan iki versiyonuyla karşılaşabiliriz.

Ücretli versiyon, yapay zekâ özellikleri sunacak

İddia, ücretli Google Arama’nın nasıl olabileceğine dair bilgiler de içeriyor. Buna göre bu versiyon, eğer bir gün gerçek olursa yapay zekâdan güç alan özellikleri içerecek. Yani aramaya eklenecek yapay zekâ işlevleri bedavaya kullanılamayacak.

Bunların yanı sıra iddiada aboneliğin Google’ın hâlihazırda bulunan abonelik sistemlerine entegre edilebileceği de öne sürülmüş. Yani ücretli Google Arama’nın, Gemini Advanced veya Google One gibi aboneliklere eklenme ihtimali var. Tabii ki böyle bir şey gerçekleşirse reklamlı ve geleneksel versiyonun bedava kalmaya devam edeceğini belirtelim.

Google SGE

Google, arama tarafına yapay zekâ getireceğini geçtiğimiz yıl açıklamıştı. Üretken Yapay Zekâ Deneyimi (SGE) ismi verilen ve Search Labs üzerinden test edilen bu özellik, sorularınızı yanıtlamadan Google ile sohbet eder gibi arama yapmaya kadar birçok işleve sahipti. Financial Times’ın iddiasındaki arama özelliklerinin SGE olma ihtimali var. Yani özellik ana arama motoruna entegre edildiğinde sadece ücretli abonelikle ulaşılabilir olabilir.

Teknoloji devinin bu hamlesi pek şaşırtıcı olmayacaktır. Şirket, yapay zekâ tarafında en OpenAI ve Microsoft gibi rakipleriyle büyük bir yarışta. Bunu yaparken abonelik sistemiyle finansal açıdan kazançlı olmak istemesi oldukça normal. Neler yaşanacağını bekleyip göreceğiz.